Трёхлетний малыш выпал со второго этажа детсада

Источник материала: Виртуальный Брест

ЧП случилось в детском дошкольном учреждении деревни Язвинки Лунинецкого района днём 13 июня.





Фото иллюстрационное с 4news.kz

К счастью, как сообщили в Лунинецкой центральной райбольнице, с мальчиком всё хорошо, нет даже переломов. Но для профилактического обследования ребёнка отправили в Пинскую ЦРБ.

Как нам стало известно, ребёнок – единственный в семье.

Обстоятельства случившегося устанавливает райотдел Следственного комитета.

В Лунинце и Микашевичах уже бывали случаи выпадений из окна детей. Но подобное, чтобы ребёнка недосмотрели в детском учреждении, произошло впервые.

Берегите детей!

В Лунинце устанавливаются обстоятельства травмирования ребенка в результате выпадения из окна



13 июня примерно в 13 часов в милицию поступило сообщение из учреждения здравоохранения о том, что на излечение с телесными повреждениями был доставлен трехлетний мальчик.

Следственно-оперативной группой было установлено, что в этот день ребенок находился в детском саду. Когда дети были на прогулке, работник детсада открыла окно, а после их возвращения забыла его закрыть.



После обеда воспитатель уложила мальчика в постель на время тихого часа и стала помогать раздеться другим детям. Спустя несколько секунд она обернулась и увидела, что воспитанник выпал из окна второго этажа. Кровать ребенка расположена вблизи окна.

В настоящее время мальчик находится на излечении в учреждении здравоохранения. Угрозы его жизни нет.

Лунинецким районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка.



Следователи напоминают:

• обеспечивайте расположение мебели в помещении таким образом, чтобы исключить доступ детей к окнам;

• открывайте окна в положение для проветривания;

• постоянно контролируйте местонахождение и поведение детей.