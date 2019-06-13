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Трёхлетний малыш выпал со второго этажа детсада
14.06.2019 14:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ЧП случилось в детском дошкольном учреждении деревни Язвинки Лунинецкого района днём 13 июня.
Фото иллюстрационное с 4news.kz
К счастью, как сообщили в Лунинецкой центральной райбольнице, с мальчиком всё хорошо, нет даже переломов. Но для профилактического обследования ребёнка отправили в Пинскую ЦРБ.
Как нам стало известно, ребёнок – единственный в семье.
Обстоятельства случившегося устанавливает райотдел Следственного комитета.
В Лунинце и Микашевичах уже бывали случаи выпадений из окна детей. Но подобное, чтобы ребёнка недосмотрели в детском учреждении, произошло впервые.
Берегите детей!
В Лунинце устанавливаются обстоятельства травмирования ребенка в результате выпадения из окна
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ЧП случилось в детском дошкольном учреждении деревни Язвинки Лунинецкого района днём 13 июня. Фото иллюстрационное с 4news.kz К счастью, как сообщили в Лунинецкой...
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