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Трёхлетний малыш выпал со второго этажа детсада

14.06.2019 14:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ЧП случилось в детском дошкольном учреждении деревни Язвинки Лунинецкого района днём 13 июня.

Трёхлетний малыш выпал со второго этажа детсада

Фото иллюстрационное с 4news.kz

К счастью, как сообщили в Лунинецкой центральной райбольнице, с мальчиком всё хорошо, нет даже переломов. Но для профилактического обследования ребёнка отправили в Пинскую ЦРБ.

Как нам стало известно, ребёнок – единственный в семье.

Обстоятельства случившегося устанавливает райотдел Следственного комитета.

В Лунинце и Микашевичах уже бывали случаи выпадений из окна детей. Но подобное, чтобы ребёнка недосмотрели в детском учреждении, произошло впервые.

Берегите детей!

В Лунинце устанавливаются обстоятельства травмирования ребенка в результате выпадения из окна

13 июня примерно в 13 часов в милицию поступило сообщение из учреждения здравоохранения о том, что на излечение с телесными повреждениями был доставлен трехлетний мальчик.
Следственно-оперативной группой было установлено, что в этот день ребенок находился в детском саду. Когда дети были на прогулке, работник детсада открыла окно, а после их возвращения забыла его закрыть.

После обеда воспитатель уложила мальчика в постель на время тихого часа и стала помогать раздеться другим детям. Спустя несколько секунд она обернулась и увидела, что воспитанник выпал из окна второго этажа. Кровать ребенка расположена вблизи окна.
В настоящее время мальчик находится на излечении в учреждении здравоохранения. Угрозы его жизни нет.
Лунинецким районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка.

Следователи напоминают:
• обеспечивайте расположение мебели в помещении таким образом, чтобы исключить доступ детей к окнам;
• открывайте окна в положение для проветривания;
• постоянно контролируйте местонахождение и поведение детей.

 
 
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  ЧП случилось в детском дошкольном учреждении деревни Язвинки Лунинецкого района днём 13 июня. Фото иллюстрационное с 4news.kz К счастью, как сообщили в Лунинецкой...
 
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