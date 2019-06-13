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«Раньше, чтобы купить «АиФ», сначала нужно было взять пару ненужных газет»

14.06.2019 14:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Раньше, чтобы купить «АиФ», сначала нужно было взять пару ненужных газет»
АиФ

Раньше считалось абсолютно нормальным покупать книги с «нагрузкой». Так, сборник Эдгара По я получил, приобретя в нагрузку сельскохозяйственную брошюру, которая мне была совершенно не нужна. Сейчас, когда в магазинах полно различных книг, а многие люди читают не книги, а сообщения в смартфоне, это звучит смешно, а тогда считалось нормой.

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Хотя «рецидивы» случаются и сейчас: в прошлом году в одном из книжных магазинов мне предложили купить вместе с заинтересовавшей меня детской энциклопедией о породах собак еще книг на 30 рублей. Естественно, я не взял книгу, а магазин лишился денег за нее…

Необычную «нагрузку» мне предложили в одном из гастрономов Барановичей в 1985 году: к куску мяса полагалась… голая кость.

В 1981 году в Витебске я покупал «АиФ» и «Литературную газету», которые киоскер доставал из-под прилавка. Так как они были дефицитными изданиями повышенного спроса, то прежде нужно было купить совершенно ненужные пару газет, которые за несколько дней не нашли своих читателей…

А. Сверкунов, Барановичи

КСТАТИ

Сейчас в это трудно поверить, но были времена, когда подписаться на «АиФ» было чрезвычайно сложно, это право зачастую получали только лучшие работники предприятий и по определенной квоте. В наши времена еженедельник доступен абсолютно каждому. Торопитесь выгодно подписаться на «АиФ» на второе полугодие до 25 июня!

 
Теги: Витебск
 
 
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