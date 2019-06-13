В Бресте приостановили строительство аккумуляторного завода

Согласно документу от 14 июня №60-р «О приостановлении строительства объекта» строительство первого пускового комплекса предприятия ООО «АйПауэр» должно быть остановлено «до устранения выявленных нарушений», сообщает БЕЛТА .

Губернатор принял такое решение согласно закону «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», а также на основании письма из Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 13 июня 2019 года.

Аккумуляторный завод в СЭЗ «Брест» находится на стадии сдачи в эксплуатацию. Специальная межведомственная комиссия неоднократно переносила срок окончания работ из-за претензий экологических служб.