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В Бресте приостановили строительство аккумуляторного завода

14.06.2019 14:19 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Бресте приостановили строительство аккумуляторного завода
БЕЛТА

Согласно документу от 14 июня №60-р «О приостановлении строительства объекта» строительство первого пускового комплекса предприятия ООО «АйПауэр» должно быть остановлено «до устранения выявленных нарушений», сообщает БЕЛТА.

Губернатор принял такое решение согласно закону «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», а также на основании письма из Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 13 июня 2019 года.

Аккумуляторный завод в СЭЗ «Брест» находится на стадии сдачи в эксплуатацию. Специальная межведомственная комиссия неоднократно переносила срок окончания работ из-за претензий экологических служб.

Анатолий Лис еще в марте текущего года сообщил, что если завод будет нарушать требования экологического природоохранного законодательства, то предприятие не будет работать. 

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Теги: Брест
 
 
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Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис подписал распоряжение о приостановлении строительства аккумуляторного завода.
 
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