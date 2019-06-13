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Жара в Горках не отступает: без дождей и до +30
14.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Уже устали от изматывающей жары за последние дни? Придется потерпеть — на выходных и в начале следующей неделе, кажется, будет примерно так же.
Завтра, 15 июня, небо будет ясным, а столбик термометра поднимется до +28°С. Вечером и ночью возможны кратковременные грозы.
В воскресенье, 16 июня, слегка похолодает: обещают переменную облачность и до +25°С. В понедельник, по прогнозам метеорологов, днем будет преимущественно без осадков, +26°С.
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Уже устали от изматывающей жары за последние дни? Придется потерпеть — на выходных и в начале следующей неделе, кажется, будет примерно так же. Завтра, 15 июня,...
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