Жара в Горках не отступает: без дождей и до +30

Источник материала: Горецкий вестник

Уже устали от изматывающей жары за последние дни? Придется потерпеть — на выходных и в начале следующей неделе, кажется, будет примерно так же.





Завтра, 15 июня, небо будет ясным, а столбик термометра поднимется до +28°С. Вечером и ночью возможны кратковременные грозы.

В воскресенье, 16 июня, слегка похолодает: обещают переменную облачность и до +25°С. В понедельник, по прогнозам метеорологов, днем будет преимущественно без осадков, +26°С.