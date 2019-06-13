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В состав сборной Беларуси на Европейских играх вошли более 200 человек
14.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В составе сборной Беларуси, которая примет участие во вторых
«221 спортсмен, наша национальная команда. 149 человек – тренерская группа. Рассчитываем, что результат будет достойный. Качество медалей рассчитываем, будет выше, чем в Баку. Там было 10 золотых медалей. Надеемся планку эту поднять», – сказал первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси Вячеслав Дурнов.
Вторые Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Электронные
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В команде 221 человек и она будет одной из самых многочисленных на турнире. Белорусские атлеты будут бороться за медали почти во всех представленных видах спорта
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