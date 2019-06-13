В состав сборной Беларуси на Европейских играх вошли более 200 человек

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В составе сборной Беларуси, которая примет участие во вторых Европейских играх , будет 221 человек. И она будет одной из самых многочисленных на турнире. Белорусские атлеты будут бороться за медали почти во всех представленных видах спорта, передает «МИР 24».

«221 спортсмен, наша национальная команда. 149 человек – тренерская группа. Рассчитываем, что результат будет достойный. Качество медалей рассчитываем, будет выше, чем в Баку. Там было 10 золотых медалей. Надеемся планку эту поднять», – сказал первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси Вячеслав Дурнов.



Также стало известно в чем будут выступать белорусские атлеты. Форму презентовали в Национальном Олимпийском комитете. Дизайнеры использовали пять олимпийских цветов, но акцент сделали на синем. На олимпийках можно различить белорусский орнамент и символы. Например, цветок папортника. В комплекте 18 предметов одежды и обуви.