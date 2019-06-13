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Туск сохраняет Грибаускайте в списке кандидатов в президенты Европейского совета
Источник материала: Партизан
Президент Литвы Даля Грибаускайте намерена занять одну из высших должностей в ЕС, скорее всего, президента Европейского совета.
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По словам Матаса Малдейкиса, литовского евродепутата, нынешний президент Европейского совета Дональд Туск сохраняет Грибаускайте в списке претендентов на эту должность, хотя Польша недавно выразила возражения против ее возможной кандидатуры.
Как опытный кандидат от новой страны-члена, которая также выполняла функции комиссара ЕС, Грибаускайте должна иметь хорошие шансы, если ее кандидатуру одобрят страны Центральной и Восточной Европы. По словам Малдейкиса, она могла бы быть хорошим кандидатом на должность вице-президента Европейского совета, которую должны создать для еврозоны, благодаря ее опыту работы с бюджетом и финансами ЕС.
Решения о руководящих должностях в ЕС должны быть приняты в июле.
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Президент Литвы Даля Грибаускайте намерена занять одну из высших должностей в ЕС, скорее всего, президента Европейского совета.
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