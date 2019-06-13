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В июне Беларусь посетит президент Египта

14.06.2019 14:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Он встретится не только с руководством страны, но и представителями бизнеса.

В июне Беларусь посетит президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси. Об этом сообщил посол нашей страны в Египте Сергей Рачков. Визит египетского лидера был анонсирован несколько месяцев назад.


Официальные переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента Египта Абдель Фаттаха аль-Сиси в узком составе, 15 января 2017 года. Фото:: пресс-служба президента.

 
Как заявил Сергей Рачков в интервью БелТА, планируется подписание двусторонних соглашений и меморандумов. Посол считает, что визит будет историческим. Он станет кульминацией определенного этапа развития между Беларусью и Египтом.

аль-Сиси выступит в Национальном собрании, а также проведет встречу с представителями беларуского бизнеса.

 
 
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Он встретится не только с руководством страны, но и представителями бизнеса.
 
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