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Россельхознадзор ограничил поставки с мозырьского предприятия
Источник материала: Партизан
Еще шесть беларусских предприятий подпали под усиленный лабораторный контроль.
С 12 июня Россельхознадзор ввел временный запрет на поставки молоко и сливок в Россию продукции с КПУП «Мозырские молочные продукты».
В отношении продукции шести предприятий (агрокомбинат «Снов», «Бабушкина крынка», «Беловежские сыры», «Беллакт», Жлобинский мясокомбинат и Молодечненский молочный комбинат) введен режим усиленного лабораторного контроля.
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Еще шесть беларусских предприятий подпали под усиленный лабораторный контроль.
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