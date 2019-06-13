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Россельхознадзор ограничил поставки с мозырьского предприятия

14.06.2019 14:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Еще шесть беларусских предприятий подпали под усиленный лабораторный контроль.

С 12 июня Россельхознадзор ввел временный запрет на поставки молоко и сливок в Россию продукции с КПУП «Мозырские молочные продукты».


 
В отношении продукции шести предприятий (агрокомбинат «Снов», «Бабушкина крынка», «Беловежские сыры», «Беллакт», Жлобинский мясокомбинат и Молодечненский молочный комбинат) введен режим усиленного лабораторного контроля.

 
 
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Еще шесть беларусских предприятий подпали под усиленный лабораторный контроль.
 
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