Белорусы стали больше тратить на лечение и покупки









Об этом свидетельствует опрос Нацбанка Беларуси, посвященный инфляционным ожиданиям населения. В нем традиционно был задан вопрос о том, какие крупные расходы за последние 3 месяца люди совершили.





Thinktanks.by сравнил данные нынешнего опроса и проведенного год назад. сравнил данные нынешнего опроса и проведенного год назад.





Выяснилось, что большинство белорусов за последние несколько месяцев покупки не совершали. В 2018 году так поступило 48,1% опрошенных, в 2019 году – 43,5%.





Самой же массовой статьей крупных расходов в стране, где медицина официально бесплатная, являются расходы на лечение. В 2018 году за последние 3 месяца на лечение (свое, детей, родственников) отдали крупные суммы денег 12,2% опрошенных, в 2019 году – 14,4%.





На втором месте по распространенности трат по-прежнему оказалось приобретение компьютерной техники, планшетов, смартфонов, мобильных телефонов и т.п. В 2018 году на них потратили деньги 10,3% респондентов, в 2019 году – 11,5%.









А вот далее в структуре расходов произошли изменения. Если в прошлом году на третьем месте по расходам были покупка/ремонт автомобиля (9,5%), а на четвертом – покупка бытовой техники (9,1%), то в текущем году на бытовую технику раскошелились 11,1% белорусов, а на покупку/ремонт автомобиля – 9,4%.





В 2018 году на покупку/ремонт жилья, дома, дачи израсходовали крупные денежные средства 8,5% опрошенных, на образование (свое, детей) – 6,6%, на отдых и поездки по Беларуси и за границу - 4%.





В 2019 году на покупку/ремонт жилья, дома, дачи потратились 8,1% респондентов, на образование (свое, детей) – 7,6%, на отдых и поездки по Беларуси и за границу – 5,4%.





То есть, несмотря на незначительное увеличение расходов, сама их структура за год существенных изменений не претерпела.











