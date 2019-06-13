У Макса Коржа родился сын





Пост Татьяны Корж в Instagram





"Сердечно приветствую в этом мире, сыночек. Теперь у нас с папой и сестрёнкой есть всё для полного счастья", — написала она.





У Макса и Татьяны уже есть шестилетняя дочь Эмилия.