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У Макса Коржа родился сын
Источник материала: Партизан
У рэпера Макса Коржа родился сын. Об этом в Instagram сообщила его жена Татьяна.
Пост Татьяны Корж в Instagram
"Сердечно приветствую в этом мире, сыночек. Теперь у нас с папой и сестрёнкой есть всё для полного счастья", — написала она.
У Макса и Татьяны уже есть шестилетняя дочь Эмилия.
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У рэпера Макса Коржа родился сын. Об этом в Instagram сообщила его жена Татьяна.
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