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У Макса Коржа родился сын

14.06.2019 14:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У рэпера Макса Коржа родился сын. Об этом в Instagram сообщила его жена Татьяна.


Пост Татьяны Корж в Instagram

"Сердечно приветствую в этом мире, сыночек. Теперь у нас с папой и сестрёнкой есть всё для полного счастья", — написала она.

У Макса и Татьяны уже есть шестилетняя дочь Эмилия.

 
 
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У рэпера Макса Коржа родился сын. Об этом в Instagram сообщила его жена Татьяна.
 
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