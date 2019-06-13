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Как Минск готовится к Европейским играм

14.06.2019 13:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

К Евроиграм белорусские власти относятся как к спортивному событию всемирной важности - и как к политическому мероприятию.

Как Минск готовится к Европейским играм
Лисенок Лесик - эмблема II Евроигр - у входа на стадион "Динамо" в Минске, где состоится церемония открытия
Подробности — в репортаже DW из Минска.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. «Беларусь ждет десятки тысяч гостей, к нам приковано внимание всего мира», — восклицают ведущие белорусского ТВ.

В Минске тем временем продолжается благоустройство. Сколько денег уже потратили на организацию Игр и еще потратят, учитывая все бонусы для участников, волонтеров и болельщиков, официально не сообщается. Одних белорусов возмущают распоряжения о покупке билетов госорганизациями, других - добровольно-принудительное нерациональное озеленение города, ремонт фасадов и особенно - минских дорог за месяц до парада, когда по ним пойдут танки. Третьи просто ждут праздника, несмотря на скромный статус Евроигр в иерархии мировых состязаний.

Статус Евроигр и имидж Беларуси


Сравнивать Олимпийские игры с Евроиграми — это как сравнивать «запорожец» с «мерседесом», говорит белорусский спортивный журналист Сергей Щурко. И проводит другую, менее обидную параллель: «Мы идем отмечать что-то в пятизвездный ресторан или едем на дачу. И то, и то приятно, но по-разному». Спортивные победы и факт проведения турниров в какой бы то ни было стране, может, и влияют на ее имидж, замечает Щурко, но это влияние, как минимум, преувеличено: «Отношение к Азербайджану, где прошли первые Евроигры, не изменилось».

Гораздо большее внимание, а заодно и несоизмеримо большее выгоды, полагает Щурко, Беларусь привлекла бы, организуя марафоны. На них, да еще и на более длительный срок, приезжают туристы, тратящие много денег ради удовольствия, это показывает опыт ряда стран. Евроигры — не те соревнования, на которые едут топовые спортсмены, соответственно и отношение к ним болельщиков. «Откуда появились данные о том, что продано 130 000 билетов и что иностранцев будет 30 000, трудно сказать», — говорит Щурко.

Он убежден, что сама концепция Евроигр по определению не позволяют «отбить» затраты: «Неудивительно, что Беларусь не смогла привлечь ни одного крупного зарубежного спонсора: нет звездных спортсменов, нет топовых видов спорта — нет и серьезных спонсоров».

5 млн долларов — на цветы к Евроиграм


Дирекция Игр не оглашает суммы спонсорской помощи белорусского бизнеса — деньгами или участием в благоустройстве, но белорусские Telegram-каналы цитируют распоряжение НОК «привлечь не менее 4 млн долларов в эквиваленте». Гласные и негласные поборы, вынужденные походы госслужащих и прочих зависимых от государства категорий белорусов на организуемые государством мероприятия, по словам председателя Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александра Ярошука, — обычная практика, и Евроигры не исключение.

В принципе, по закону нельзя принудить бизнес, например, высаживать цветы, констатирует Игорь Корзун, активист общественной кампании «Городской Лесничий». Но Ярошук сомневается, что есть отчаянные, осмеливающиеся перечить властям.

В сообществе экологических организаций «Зеленая сеть» подсчитали: на высадку цветов к Играм ушло не менее 5 млн долларов, и это непозволительно нерационально. Экологи возмущены даже не тем, сколько потрачено, а как.


— Преимущество деревьев очевидно (в Минске сейчас +32), но именно на озеленение однолетними цветами тратят больше, и не только по случаю Игр. «Зеленстрой» озабочен не благоустройством города, а обеспечением рабочими местами не самых  благополучных слоев населения», — говорит Корзун.

Проблема, по мнению активиста, в «хитрой системе» — непрозрачном управлении ЖКХ. Тем не менее, Корзун «не стал бы кричать караул, у нас из кармана взяли колоссальные деньги на проведение Евроигр». По его мнению, они все-таки «положительно повлияют на атмосферу в РБ, а минусы есть всегда: где-то кто-то «пилит», где-то кто-то «откатывает».

Магнитики с логотипом Евроигр в нагрузку


Павла Белоуса, руководителя компании Symbal.by, продающей товары с белорусской символикой, требование властей участвовать в благоустройстве не смущает. «Цветы на окна поставили, сами сделали велопарковку и скидки для гостей», — рассказывает он. Павел уверен, что Игры открывают Беларусь и меняют самих белорусов.

В то же время, он отмечает, что столкнулся с недовольством от принуждения закупать сувенирку: «Нам звонят из регионов, приходил владелец небольшого придорожного кафе, спрашивал магнитики с логотипом, он воспринял это как нагрузку нежелательную».

Что и для кого бесплатно на II Европейских играх


10 июня 2019 года вступил в силу безвизовый режим для иностранцев из 74 стран «с благополучной миграционной обстановкой», приезжающих в Беларусь с билетами на Игры. Безвиз в силе на всех пунктах пропуска, в том числе возможен въезд через Россию, но, по решению российских властей, не по всем дорогам.

Для тех, кто едет на авто, бесплатным сделали пользование платными автодорогами, электричками и автобусами из Минска до гребного канала в Заславле. Узаконенными «зайцами» в минском общественном транспорте разрешили быть аккредитованным участникам Игр - спортсменам, тренерам, обслуживающему персоналу,  волонтерам, журналистам, сотрудникам дирекции игр. Медпомощь участникам Игр окажут бесплатно в столичной больнице Скорой помощи. Болельщикам нужна медстраховка.

 
Теги: Минск
 
 
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К Евроиграм белорусские власти относятся как к спортивному событию всемирной важности - и как к политическому мероприятию.
 
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