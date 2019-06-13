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Министры, их заместители, а также главы госкомитетов проведут завтра «телефонные линии»

14.06.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Министры, их заместители, а также главы госкомитетов проведут завтра «телефонные линии»
В субботу, 15 июня, с 9.00 до 12.00 состоятся «прямые телефонные линии» с представителями государственных органов. Свои вопросы можно задать, позвонив по указанным телефонам.

Государственный орган

 ФИО, должность Телефон
Министерство антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь		 Картун Андрей Михайлович,
заместитель Министра		 8 (017) 327-61-21
Министерство архитектуры
и строительства
Республики Беларусь		 Костюков Игорь Анатольевич,
первый заместитель Министра		 8 (017)
327-21-80
Министерство внутренних дел Республики Беларусь Хоменко Сергей Николаевич,
начальник Департамента охраны МВД, генерал-майор		 (8 017) 218-55-30
Министерство жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Беларусь		 Толстик Марина Анатольевна,
начальник управления коммунального хозяйства и энергетики		 8 (017) 200-19-00
Министерство здравоохранения
Республики Беларусь		 Пиневич Дмитрий Леонидович,
первый заместитель Министра		 8 (017)
222-68-97
Министерство иностранных дел
Республики Беларусь		 Дапкюнас Андрей Вадимович,
заместитель Министра		 8 (017) 327-29-22
Министерство информации
Республики Беларусь		 Карлюкевич Александр Николаевич,
Министр		 8 (017) 203-92-31
Министерство культуры
Республики Беларусь		 Карчевская Наталья Владимировна,
первый заместитель Министра		 8 (017) 203-75-74
Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь Креч Владимир Иванович,
заместитель Министра		 8 (017) 200-46-09
Министерство обороны Республики Беларусь Симоненко Сергей Дмитриевич,
заместитель Министра по вооружению – начальник вооружения Вооруженных Сил Республики Беларусь, генерал-майор		 8 (017) 297-10-22
Министерство образования
Республики Беларусь		 Рудый Сергей Валентинович,
заместитель Министра		 8 (017) 200-94-81
Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь		 Селицкая Элла Александровна,
заместитель Министра		 8 (017) 229-79-00
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Ласута Геннадий Федорович,
заместитель Министра		 8 (017) 229-35-90
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Хмель Андрей Валерьевич,
заместитель Министра		 8 (017) 200-39-86
Министерство промышленности Республики Беларусь Корчик Дмитрий Александрович,
заместитель Министра		 8 (017) 330-04-94
Министерство связи и информатизации Республики Беларусь Рябова Анна Николаевна,
заместитель Министра		 8 (017) 287-87-06
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь		 Гракун Владимир Владимирович,
заместитель Министра		 8 (017) 327-69-27
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь Ковальчук Сергей Михайлович,
Министр		 8 (017) 200-43-95
Министерство транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь		 Иванов Андрей Николаевич,
заместитель Министра		 8 (017) 259-79-26
Министерство труда и социальной защиты
Республики Беларусь		 Лобович Андрей Валентинович,
первый заместитель Министра		 8 (017) 309-93-00
Министерство финансов Республики Беларусь Белковец Андрей Михайлович,
заместитель Министра		 8 (017) 309-40-00
Министерство экономики Республики Беларусь Червяков Александр Викторович,
первый заместитель Министра		 8 (017) 200-05-03
Министерство энергетики Республики Беларусь Закревский Вадим Александрович,
заместитель Министра		 8 (017) 218-21-07
Министерство юстиции Республики Беларусь Старовойтов Николай Михайлович,
заместитель Министра		 8 (017) 200-96-84
Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь Демиденко Игорь Михайлович,
первый заместитель Председателя		 8 (017) 280-91-00
Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь Васильев Алексей Александрович,
первый заместитель Председателя		 8 (017) 284-67-72
Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь Щербаков Сергей Сергеевич,
заместитель Председателя		 8 (017) 284-15-54
Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь		 Барташевич Дмитрий Петрович,
заместитель Председателя		 8 (017) 233-52-13
Государственный пограничный комитет
Республики Беларусь		 Моисеенко Владимир Григорьевич,
заместитель Председателя, генерал-майор		 8 (017) 281-70-19
Государственный таможенный комитет
Республики Беларусь		 Полудень Сергей Анатольевич,
заместитель Председателя		 8 (017) 218-90-00
Национальный статистический комитет Республики Беларусь Кухаревич Елена Ивановна,
заместитель Председателя

8 (017) 368-20-69

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь.

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