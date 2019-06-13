Министры, их заместители, а также главы госкомитетов проведут завтра «телефонные линии»

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Государственный орган
|ФИО, должность
|Телефон
|Министерство антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь
|Картун Андрей Михайлович,
заместитель Министра
|8 (017) 327-61-21
|Министерство архитектуры
и строительства
Республики Беларусь
|Костюков Игорь Анатольевич,
первый заместитель Министра
|8 (017)
327-21-80
|Министерство внутренних дел Республики Беларусь
|Хоменко Сергей Николаевич,
начальник Департамента охраны МВД, генерал-майор
|(8 017) 218-55-30
|Министерство жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Беларусь
|Толстик Марина Анатольевна,
начальник управления коммунального хозяйства и энергетики
|8 (017) 200-19-00
|Министерство здравоохранения
Республики Беларусь
|Пиневич Дмитрий Леонидович,
первый заместитель Министра
|8 (017)
222-68-97
|Министерство иностранных дел
Республики Беларусь
|Дапкюнас Андрей Вадимович,
заместитель Министра
|8 (017) 327-29-22
|Министерство информации
Республики Беларусь
|Карлюкевич Александр Николаевич,
Министр
|8 (017) 203-92-31
|Министерство культуры
Республики Беларусь
|Карчевская Наталья Владимировна,
первый заместитель Министра
|8 (017) 203-75-74
|Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь
|Креч Владимир Иванович,
заместитель Министра
|8 (017) 200-46-09
|Министерство обороны Республики Беларусь
|Симоненко Сергей Дмитриевич,
заместитель Министра по вооружению – начальник вооружения Вооруженных Сил Республики Беларусь, генерал-майор
|8 (017) 297-10-22
|Министерство образования
Республики Беларусь
|Рудый Сергей Валентинович,
заместитель Министра
|8 (017) 200-94-81
|Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь
|Селицкая Элла Александровна,
заместитель Министра
|8 (017) 229-79-00
|Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
|Ласута Геннадий Федорович,
заместитель Министра
|8 (017) 229-35-90
|Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь
|Хмель Андрей Валерьевич,
заместитель Министра
|8 (017) 200-39-86
|Министерство промышленности Республики Беларусь
|Корчик Дмитрий Александрович,
заместитель Министра
|8 (017) 330-04-94
|Министерство связи и информатизации Республики Беларусь
|Рябова Анна Николаевна,
заместитель Министра
|8 (017) 287-87-06
|Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь
|Гракун Владимир Владимирович,
заместитель Министра
|8 (017) 327-69-27
|Министерство спорта и туризма Республики Беларусь
|Ковальчук Сергей Михайлович,
Министр
|8 (017) 200-43-95
|Министерство транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь
|Иванов Андрей Николаевич,
заместитель Министра
|8 (017) 259-79-26
|Министерство труда и социальной защиты
Республики Беларусь
|Лобович Андрей Валентинович,
первый заместитель Министра
|8 (017) 309-93-00
|Министерство финансов Республики Беларусь
|Белковец Андрей Михайлович,
заместитель Министра
|8 (017) 309-40-00
|Министерство экономики Республики Беларусь
|Червяков Александр Викторович,
первый заместитель Министра
|8 (017) 200-05-03
|Министерство энергетики Республики Беларусь
|Закревский Вадим Александрович,
заместитель Министра
|8 (017) 218-21-07
|Министерство юстиции Республики Беларусь
|Старовойтов Николай Михайлович,
заместитель Министра
|8 (017) 200-96-84
|Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь
|Демиденко Игорь Михайлович,
первый заместитель Председателя
|8 (017) 280-91-00
|Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь
|Васильев Алексей Александрович,
первый заместитель Председателя
|8 (017) 284-67-72
|Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь
|Щербаков Сергей Сергеевич,
заместитель Председателя
|8 (017) 284-15-54
|Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь
|Барташевич Дмитрий Петрович,
заместитель Председателя
|8 (017) 233-52-13
|Государственный пограничный комитет
Республики Беларусь
|Моисеенко Владимир Григорьевич,
заместитель Председателя, генерал-майор
|8 (017) 281-70-19
|Государственный таможенный комитет
Республики Беларусь
|Полудень Сергей Анатольевич,
заместитель Председателя
|8 (017) 218-90-00
|Национальный статистический комитет Республики Беларусь
|Кухаревич Елена Ивановна,
заместитель Председателя
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8 (017) 368-20-69