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Хотите еще одну хитяру? Посмотрите новый клип Little Big
Источник материала: Tut.by
У Little Big вышел клип на песню «IʼM OK». В нем персонажи Ильи Прусикина (фронтмен группы), Юрия Музыченко (лидер The Hatters) и Арсения Попова (актер шоу «Импровизация») выпивают в баре после работы,
Герои танцуют, пристают к другим посетителям и поют о том, что у них все нормально — и нет никаких проблем с алкоголем.
Напомним, что послушать этот трек живьем и потанцевать под знаменитую группу можно уже 3 августа в Минске на
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У Little Big вышел клип на песню «IʼM OK». В нем персонажи Ильи Прусикина (фронтмен группы), Юрия Музыченко (лидер The Hatters) и Арсения Попова (актер шоу «Импровизация»)...
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