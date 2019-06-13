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Хотите еще одну хитяру? Посмотрите новый клип Little Big

14.06.2019 14:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У Little Big вышел клип на песню «IʼM OK». В нем персонажи Ильи Прусикина (фронтмен группы), Юрия Музыченко (лидер The Hatters) и Арсения Попова (актер шоу «Импровизация») выпивают в баре после работы, рассказывает Meduza.

Герои танцуют, пристают к другим посетителям и поют о том, что у них все нормально — и нет никаких проблем с алкоголем.

Напомним, что послушать этот трек живьем и потанцевать под знаменитую группу можно уже 3 августа в Минске на фестивале «Рок за Бобров».

Купить билет на «Рок за Бобров», чтобы слушать Little Big

 
Теги: Минск
 
 
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У Little Big вышел клип на песню «IʼM OK». В нем персонажи Ильи Прусикина (фронтмен группы), Юрия Музыченко (лидер The Hatters) и Арсения Попова (актер шоу «Импровизация»)...
 
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