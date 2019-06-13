Бесправник с 2,85 промилле пытался на Audi скрыться от ГАИ. Видео погони из Бреста

Источник материала: Tut.by

Ночью 14 июня инспекторы задержали в Бресте пьяного бесправника на Audi. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

На перекрестке улиц Пионерской и Янки Купалы внимание сотрудников ГАИ привлек автомобиль Audi, в котором находилась компания молодых людей. Парни попытались завязать беседу с инспекторами, в ходе которой милиционеры поняли, что водитель, вероятно, находится в состоянии алкогольного опьянения.

После поворота на улицу Янки Купалы сотрудники ГАИ подали водителю сигнал об остановке, но тот требование проигнорировал и начал скрываться. В ходе погони инспекторы неоднократно требовали, чтобы водитель остановился, но он не реагировал и продолжал двигаться на высокой скорости, грубо нарушая правила и создавая угрозу для других участников дорожного движения. Вскоре правонарушителя удалось задержать.

За рулем автомобиля находился 27-летний житель Брестского района, который не имел права управления. Также выяснилось, что он действительно пьян. Медицинское освидетельствование показало 2,85 промилле алкоголя.

В отношении правонарушителя инспекторы составили 6 административных протоколов.