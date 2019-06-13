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«Главная награда – мир на земле». Председатель облисполкома Владимир Кравцов вручил юбилейную медаль ветерану Николаю Павлову

14.06.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

У ветерана Великой Отечественной войны полковника в отставке Николая Павлова сегодня особый день: памятную награду – юбилейную медаль «75 год вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў» ему вручил председатель облисполкома Владимир Кравцов.

Учреждена награда в соответствии с Указом Главы государства. В Гродненской области ей будут удостоены 1296 человек, среди которых 430 ветеранов Великой Отечественной войны, 721 узник фашистских лагерей.

«Главная награда – мир на земле». Председатель облисполкома Владимир Кравцов вручил юбилейную медаль ветерану Николаю Павлову

– Совсем скоро на Гродненщине будут отмечать важную юбилейную дату – 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, – отметил Владимир Кравцов. – Очень важно, что участниками торжеств будут наши уважаемые ветераны, которые добывали Победу, освобождали мир от фашизма. Вселяет особое чувство радости и гордости то, что они остаются в строю, активно участвуют в патриотическом воспитании молодежи. И за это им огромная благодарность.

«Главная награда – мир на земле». Председатель облисполкома Владимир Кравцов вручил юбилейную медаль ветерану Николаю Павлову
«Главная награда – мир на земле». Председатель облисполкома Владимир Кравцов вручил юбилейную медаль ветерану Николаю Павлову
«Главная награда – мир на земле». Председатель облисполкома Владимир Кравцов вручил юбилейную медаль ветерану Николаю Павлову

Поздравить ветерана с почетной наградой и пожелать ему крепкого здоровья пришли также председатель областного Совета ветеранов Иван Тустов, представители военного комиссариата.

Николай Петрович родился в Псковской области. На фронт его призвали в 1943 году после окончания пехотного училища. Ветеран участвовал в обороне Ленинграда, воевал в составе 1-го Украинского фронта, военными дорогами прошел Польшу, Чехословакию, Германию. Проявленные героизм и отвага были отмечены наградами: двумя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны I и II степеней. Фронтовые будни Николая Павлова запечатлены на снимках военных лет, которые представлены на фотопортрете в совместном проекте «Гродзенскай праўды», областного Совета ветеранов и ОАО «Молочный Мир» «Фото для ветерана».

«Главная награда – мир на земле». Председатель облисполкома Владимир Кравцов вручил юбилейную медаль ветерану Николаю Павлову

– Спасибо за медаль и за память о ветеранах, – не скрывая искренних эмоций, говорил гостям Николай Петрович.

«Главная награда – мир на земле». Председатель облисполкома Владимир Кравцов вручил юбилейную медаль ветерану Николаю Павлову

Юбилейные медали «75 год вызвалення Беларуси ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў» ветеранам будут вручать вплоть до празднования Дня Независимости Республики Беларусь.

"ГП".

 
 
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У ветерана Великой Отечественной войны полковника в отставке Николая Павлова сегодня особый день: памятную награду – юбилейную медаль «75 год вызвалення...
 
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