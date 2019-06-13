Лесик, спортсмены на видеоэкранах и праздничные фотозоны. Как Гродно украшают перед масштабными событиями

Источник материала: Ивьевский край

В этом году в Беларуси много важных и юбилейных дат: 75-летие освобождения, II Европейские игры и в том числе 75 лет со дня образования Гродненской области. Закономерно, что такие события стали поводом для идей дизайнеров, создания новых фотозон в городе и размещения наружной рекламы. На улицах вместе с традиционными биллбордами уже появились атмосферные места для фото, яркие конструкции с лисенком Лесиком - талисманом предстоящих II Европейских игр, а также специальные наружные конструкции с портретами гродненских атлетов, которые будут участвовать в мультиспортивном первенстве.

Улица Элизы Ожешко





Железнодорожный вокзал





Гродненский государственный университет имени Янки Купалы















Улица Мостовая





Проспект Космонавтов









Улица Славинского





Улица Горького









Улица Тимирязева





"ГП".