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Лесик, спортсмены на видеоэкранах и праздничные фотозоны. Как Гродно украшают перед масштабными событиями

14.06.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

В этом году в Беларуси много важных и юбилейных дат: 75-летие освобождения, II Европейские игры и в том числе 75 лет со дня образования Гродненской области. Закономерно, что такие события стали поводом для идей дизайнеров, создания новых фотозон в городе и размещения наружной рекламы. На улицах вместе с традиционными биллбордами уже появились атмосферные места для фото, яркие конструкции с лисенком Лесиком - талисманом предстоящих II Европейских игр, а также специальные наружные конструкции с портретами гродненских атлетов, которые будут участвовать в мультиспортивном первенстве.

Улица Элизы Ожешко

Лесик, спортсмены на видеоэкранах и праздничные фотозоны. Как Гродно украшают перед масштабными событиями

 Железнодорожный вокзал 

Лесик, спортсмены на видеоэкранах и праздничные фотозоны. Как Гродно украшают перед масштабными событиями

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы

Лесик, спортсмены на видеоэкранах и праздничные фотозоны. Как Гродно украшают перед масштабными событиями

Лесик, спортсмены на видеоэкранах и праздничные фотозоны. Как Гродно украшают перед масштабными событиями

Лесик, спортсмены на видеоэкранах и праздничные фотозоны. Как Гродно украшают перед масштабными событиями

 Улица Мостовая

Лесик, спортсмены на видеоэкранах и праздничные фотозоны. Как Гродно украшают перед масштабными событиями

Проспект Космонавтов

Лесик, спортсмены на видеоэкранах и праздничные фотозоны. Как Гродно украшают перед масштабными событиями

Лесик, спортсмены на видеоэкранах и праздничные фотозоны. Как Гродно украшают перед масштабными событиями

Улица Славинского

Лесик, спортсмены на видеоэкранах и праздничные фотозоны. Как Гродно украшают перед масштабными событиями

Улица Горького

Лесик, спортсмены на видеоэкранах и праздничные фотозоны. Как Гродно украшают перед масштабными событиями

Лесик, спортсмены на видеоэкранах и праздничные фотозоны. Как Гродно украшают перед масштабными событиями

Улица Тимирязева

Лесик, спортсмены на видеоэкранах и праздничные фотозоны. Как Гродно украшают перед масштабными событиями

"ГП".

 
 
 
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В этом году в Беларуси много важных и юбилейных дат: 75-летие освобождения, II Европейские игры и в том числе 75 лет со дня образования Гродненской области....
 
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