Александр Лукашенко на саммите ШОС: система глобальной безопасности трещит по швам

Источник материала: Ивьевский край

Сегодня в Бишкеке проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая сегодня на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, обратил внимание на наличие кризиса в сфере глобальной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня, к сожалению, очевидно, что функционировавшая более-менее эффективно после Второй мировой войны международная система трещит по швам. В военной сфере идет демонтаж сдерживающих стратегических договоренностей и скатывание к гонке вооружений. На наших глазах исчезают гарантии недопущения масштабного вооруженного конфликта. Причины известны, - сказал глава государства. - В политике разговор ведется только на языке конфронтации. Экономика и торговля используются как инструмент враждебного воздействия. На смену понятным для всех правилам игры приходит анархия. С развитием интернета под угрозой оказалась даже неприкосновенность частной жизни человека".





Александр Лукашенко отметил, что в свое время страны много уповали на глобализацию, полагая, что она принесет избавление от всех бед и несчастий. "Но пока создается обоснованное впечатление, что наш выигрыш от глобализации оказался гораздо меньшим, чем проигрыш. Ни у кого не вызывает сомнений, что современные угрозы являются общими для всех стран. Ресурсов отдельно взятых государств, даже наиболее мощных и влиятельных (к примеру, таких как Китай, Россия, Индия), отдельно не хватит, чтобы противостоять этим вызовам", - заявил белорусский лидер.

Лукашенко на полях саммита ШОС провел встречи с зарубежными лидерами

Еще до заседания Совета глав государств в расширенном составе различную актуальную проблематику Президент Беларуси обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Состоялась также встреча с Президентом Афганистана Ашрафом Гани.

В связи с этим он подчеркнул, что без тесного взаимодействия в рамках многосторонних структур, без выработки согласованных шагов невозможно обеспечить мир как в региональном, так и глобальном масштабе. "В этих условиях, на наш взгляд, чрезвычайно возрастают роль и значение международных институтов и механизмов, созданных после распада биполярного мира и успешно адаптирующихся к новой геополитической ситуации. Шанхайская организация сотрудничества в силу своего политического влияния и экономического потенциала вполне созрела для того, чтобы более активно и настойчиво способствовать выстраиванию международной политики на принципах мира, взаимного уважения и равноправия, - уверен глава государства. - Организация может и, главное, должна (этого ждут люди) содействовать нейтрализации угроз в области безопасности, определению точек соприкосновения и взаимодействия в экономической сфере".

О предложениях Беларуси

Во-первых, Президент предложил подумать о новых формах деятельности ШОС на международной арене. Например, путем принятия совместных заявлений по актуальным вопросам в повестке дня ООН.

"Во-вторых, на фоне углубляющегося дефицита доверия, считаем крайне важным добиться того, чтобы не тема конфронтации, а тема многостороннего диалога по проблематике безопасности стала доминирующей в современной международной жизни. Об этом, кстати, говорил Президент России", - отметил Александр Лукашенко.

Он напомнил, что Беларусь является активной сторонницей перезапуска Хельсинкского процесса, целью чего является адаптация существующего мирового порядка к новым геополитическим реалиям и неординарным вызовам. "Удивительно, что в том числе и руководители крупных государств в это сложнейшее время (об этом все сегодня говорили) уходят от обсуждения хотя бы этой глобальной темы, этого глобального вызова на самом высоком уровне. Хотя бы в рамках ОБСЕ с привлечением руководителей крупнейших государств мира, в том числе Азиатского континента", - обратил внимание белорусский лидер.

"Что касается Хельсинки (перезапуска многостороннего диалога по вопросам безопасности. - Прим. БЕЛТА), то такая дискуссия уже ведется на экспертном уровне, в том числе на минской площадке. Идею разделяют многие политики, общественные деятели, дипломаты. В мире немало сторонников "наведения мостов" в целях разрядки напряженности", - сказал глава государства.

Президент видит единственно разумную альтернативу в поиске возможностей для сопряжения различных форматов обеспечения международной стабильности. "Убеждены, что такой подход будет способствовать преодолению противоречий на нашем общем пространстве - в Евро-Атлантике и Евразии", - сказал он.

"Третье. Нам необходимо использовать объединительную природу международных организаций для консолидации их усилий в сфере глобальной безопасности. В этом плане важным шагом могла бы стать неформальная встреча генеральных секретарей ООН, ОБСЕ, ШОС, СНГ, НАТО и ОДКБ (возможно, и других структур) в целях обсуждения накопившихся вопросов обеспечения стабильности в мире. Понятно, что это получится не сразу, но настойчивость со временем может дать свои плоды", - заявил Александр Лукашенко.

По его словам, поиск ответов на упомянутые вопросы неразрывно связан с необходимостью решения экономических проблем, которые являются питательной почвой для терроризма, преступности, нелегальной миграции и иных негативных явлений.

"И это следующий важный момент. Мы много говорим о сопряжении различных интеграционных процессов - Евразийского экономического союза, инициативы "Пояс и путь", АСЕАН и других. Это правильно. И Беларусь активно поддерживает идеи, направленные на создание единого евразийского экономического пространства. Вместе с тем, по нашему мнению, мы должны быть более активными в разработке и реализации совместных проектов в важных для наших государств сферах: продовольственная безопасность, транспорт и логистика, энергетика, инновационные технологии. Об этом говорили все члены ШОС. Важно при этом, чтобы растущая взаимозависимость была фактором успеха, а не препятствий", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что главы государств ШОС приняли на саммите ряд документов, нацеленных на дальнейшее усиление борьбы с терроризмом и преступной деятельностью. "Мы полностью поддерживаем эти решения и готовы к практическому взаимодействию в регионе ответственности нашей организации с учетом белорусского опыта и наработок", - сказал он.

Президент предложил задействовать в обозначенных целях потенциал Международного учебного центра МВД Беларуси, который имеет репутацию авторитетного учебного заведения на уровне ООН.

Кроме того, глава государства обозначил чрезвычайную важность более тесного взаимодействия по актуальным для всех вопросам обеспечения информационной безопасности и борьбы с киберпреступлениями. "Ни один вид преступности не развивается столь динамично, как этот", - констатировал белорусский лидер.

В этом плане он привел пример, что если в 2017 году в Беларуси было зарегистрировано порядка 3 тыс. преступлений данного вида, то в 2018 году уже 5 тыс., а за 4 месяца текущего года - уже почти 3 тыс. "Беларусь готова открыто делиться своим опытом и активно участвовать в реализации соответствующей концепции ШОС, которая сегодня обсуждалась на заседании", - заверил Александр Лукашенко.

Подводя итог, он высказал мнение, что примером эффективного сотрудничества на пространстве ШОС могут быть Китай и Россия. "Начались непонятные телодвижения со стороны определенных крупных государств в отношении Китая, и найдена была прекрасная замена в течение буквально полутора лет. Товарооборот между этими государствами вырос в разы и составил более $100 млрд. И сегодня поставлена планка в течение 3-4 лет достичь $200 млрд. Вот и все - без шума, без крика. И с этим никто не может не считаться", - заявил он.

Александр Лукашенко в этой связи обратился с просьбой к крупным мировым державам, в том числе представленным в ШОС, чтобы они в сотрудничестве также не забывали о малых и средних странах, более активно вовлекали их в торговлю, в экономическое взаимодействие. "Это будет хорошая прибавка к тому, что есть", - считает глава государства

"Уверены, что, взаимодействуя в рамках ШОС, наши страны способны внести серьезнейший вклад в определение направлений и способов гармонизации сотрудничества на континенте, консолидацию всех прогрессивных сил", - резюмировал белорусский лидер.

***

Александр Лукашенко на полях саммита ШОС провел ряд двусторонних встреч







Ряд двусторонних встреч Президента Беларуси Александра Лукашенко с зарубежными лидерами состоялся на полях саммита ШОС в Бишкеке, передает корреспондент БЕЛТА.

Еще до заседания Совета глав государств в расширенном составе различную актуальную проблематику Президент Беларуси обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Был отмечен высокий уровень взаимоотношений. В части торгово-экономического сотрудничества речь шла о реализации 3-4 ключевых проектов. В этой связи дано поручение руководителям внешнеполитических ведомств проработать такие проекты и подключить к этому межправкомиссию. Александр Лукашенко пригласил Нарендру Моди посетить Беларусь, и это приглашение было принято.

Состоялась также встреча с Президентом Афганистана Ашрафом Гани. Констатировано, что пока остаются не реализованными достигнутые ранее договоренности. В частности, прежде было согласовано сотрудничество в сферах сборочных производств, сельскохозяйственных технологий (переработка сельхозпродукции), ВПК в части поставки, модернизации и ремонта. Решено возобновить диалог в целях реализации этих договоренностей.

По завершении официальной части саммита состоялась встреча Александра Лукашенко с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и Президентом России Владимиром Путиным.

В беседе с российским лидером были коротко обсуждены текущие вопросы взаимодействия. Александр Лукашенко пригласил Владимира Путина посетить II Европейские игры, президенты обсудили участие в них российских спортсменов. Были также подтверждены ранее достигнутые договоренности о встрече для обсуждения вопросов дальнейшей интеграции.





В числе обсуждаемых на встрече с Си Цзиньпином вопросов было проведение в июле текущего года международного форума в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Поднималась также тема взаимодействия в рамках инвестиционных проектов.

Во время встречи Александра Лукашенко с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым отмечалось, что стороны реализуют более десятка проектов. Главы государств условились об ускорении соответствующей работы. Эти и другие вопросы будут в центре внимания во время предстоящего визита в Беларусь узбекского лидера.

Кроме того, состоялись встречи с Президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым и Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.