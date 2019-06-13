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Поиск работы и подработки стал проще с сервисами в Интернете

14.06.2019 15:02 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Поиск работы и подработки стал проще с сервисами в Интернете
Фото из открытых источников

Речь идет не только о получении приемлемой для конкретного человека оплаты, но и о формировании индивидуального графика работы в соответствии со своим режимом дня. И здесь оказывается неприменимым трудоустройство в какую-либо компанию, требуется совершенно другой подход. Один из вариантов решения вопроса в этом направлении предлагает сервис Kabanchik.by, который выступает в роли связующего звена между населением и исполнителями самых разнообразных услуг.

Созданный командой молодых и креативных людей, сервис Kabanchik.by демонстрирует высокую ориентированность на нужды современных специалистов. Здесь не просто предоставляется площадка для поиска работы или подработки, но и обеспечивается безопасность взаимодействия между всеми сторонами. В частности, для получения гарантий оплаты выполненной работы можно воспользоваться специальной функцией.

Получать работу по своей специализации можно от заказчиков со всех крупных и небольших городов страны. Для доступа к появляющимся на сайте предложениям необходимо пройти несколько простых шагов. Требуется для начала зарегистрироваться на площадке, а затем верифицироваться для получения статуса проверенного исполнителя. Последний момент необходим для защиты потребителей от мошенников и просто недобросовестных специалистов. В собственном профиле требуется сразу же обозначить направление, в котором будут оказываться услуги. После этого можно начинать принимать задания и отправлять соответствующие предложения об их выполнении. Здесь важно предварительно внимательно ознакомиться с составом каждой заявки и грамотно оценить свои возможности относительно конкретной ситуации. Списки заказов постоянно обновляются, что позволяет выбрать что-то оптимальное именно для себя. Всего за время функционирования Kabanchik.by было выполнено свыше 50 тыс. мероприятий самого различного характера.

После того как человек получает на собственное предложение положительный ответ заказчика, необходимо постараться как можно быстрее и без потери качества выполнить работу. От этих моментов напрямую зависит то, насколько хорошей окажется репутация специалиста на сайте: после выполнения услуг клиенты не только проводят оплату, но и выставляют оценки, добавляют отзывы.

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