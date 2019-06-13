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TerraCrypto часть III. Оттепель: куда растем?
Источник материала: Myfin
В рамках летней деловой программы рассмотрим вопросы бизнес-процессов криптоиндустрии в России и мире, юридические рамки цифрового майнинга, инновационные технические решения, процессы инвестирования, обмен и торговлю криптовалютами, тенденции развития майнинговой отрасли, ее рентабельность в 2019-2020 году.
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25 июля 2019 в Москве состоится III международный форум по майнингу криптовалют TerraCrypto.
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