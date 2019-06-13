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Зарегистрирован первый случай смерти после фекальной трансплантации

14.06.2019 15:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США сообщило о смерти пациента после фекальной трансплантации. Среди донорских микробов оказался штамм резистентной кишечной палочки, с которым не смог справиться и без того ослабленный организм больного. Это первый задокументированный случай летального исхода в результате подобного лечения. Об этом пишет «Чердак» со ссылкой на сообщение Американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).


Фото используется в качестве иллюстрации. Изображение: intrigue.ie

Фекальная трансплантация — это пересадка кишечных микробов от одного человека другому с помощью специальной капсулы, клизмы или зонда. Подобные процедуры пока официально не одобрены для применения в медицине, но ученые активно исследуют их в клинических испытаниях для борьбы с самыми разными состояниями — от панкреатита и ожирения до болезни Паркинсона и биполярного расстройства. Успешнее всего пока движется пересадка бактерий при инфекции Clostridium difficile — ее уже активно используют в тех случаях, когда другие способы лечения не действуют, правда, с оговоркой, что методика экспериментальная и до конца не изученная.

На днях FDA рассказало о серьезных побочных эффектах фекальной трансплантации. Не раскрывая деталей — места проведения процедуры, а также имен и диагнозов пациентов, — FDA сообщило, что после пересадки микробов у двух человек развились серьезные бактериальные инфекции, один из них скончался.

В обоих случаях виной заражения стал супермикроб — штамм кишечной палочки, производящий бета-лактамазу широкого спектра действия. Этот фермент разрушает антибиотики не только пенициллинового ряда (как обычная бета-лактамаза), но и препараты следующего поколения, цефалоспорины. Некоторые бета-лактамазы могут справиться даже с карбапенемами — антибиотиками последнего поколения, которые применяют в тех случаях, когда все остальные бессильны (правда, в заявлении FDA не уточняется, обладал ли этот конкретный супермикроб такой способностью). Кроме того, свою роль сыграл ослабленный иммунитет обоих пациентов, но и тут FDA не сообщает, что привело к нарушению его работы.

Впоследствии оказалось, что оба пациента получили фекальный трансплантат от одного и того же донора. В образцах его стула действительно обнаружили патогенный штамм кишечной палочки. До сих пор донорскую микрофлору не проверяли на устойчивость к антибиотикам, а работа с реципиентами ограничивалась тем, что врачи рассказывали о потенциальных рисках и получали информированное согласие на пересадку им чужой микрофлоры.

Теперь же FDA потребовало проверять всех пересаживаемых бактерий на широкую лекарственную устойчивость, а также быть внимательнее к состоянию пациента. Кроме того, The New York Times сообщает, что многие клинические испытания фекальных трансплантаций будут приостановлены до тех пор, пока исследователи не докажут, что могут обеспечить выполнение этих условий.

 
 
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Это первый задокументированный случай летального исхода в результате подобного лечения.
 
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