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В центре Минска из-за аварии серьезно затруднено движение
Источник материала: Tut.by
В районе станции метро «Академия наук» из-за аварии серьезно затруднено движение. Об этом сообщили в ГАИ Минска.
Серьезные заторы образовались на проспекте Независимости, улицах Сурганова и Якуба Коласа. Сейчас на месте происшествия работают инспекторы. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
ГАИ просит учитывать эту информацию при выборе маршрута передвижения.
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Серьезные заторы образовались на проспекте Независимости, улицах Сурганова и Якуба Коласа.
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