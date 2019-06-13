В центре Минска из-за аварии серьезно затруднено движение

Источник материала: Tut.by

В районе станции метро «Академия наук» из-за аварии серьезно затруднено движение. Об этом сообщили в ГАИ Минска.



Скриншот «Яндекс.Пробки»

Серьезные заторы образовались на проспекте Независимости, улицах Сурганова и Якуба Коласа. Сейчас на месте происшествия работают инспекторы. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

ГАИ просит учитывать эту информацию при выборе маршрута передвижения.