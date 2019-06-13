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Пламя мира: эстафета огня Европейских игр уже в пригороде Минска

14.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Много иностранных туристов сейчас в Минске. Всего неделя остается до старта вторых Европейских игр. Главный символ Европиады – огонь Игр – уже больше месяца в пути. За оставшиеся семь дней до начала соревнований факелу осталось преодолеть всего 50 километров.  Организаторы Европейских игр обещают немало сюрпризов, и один из них был реализован уже во время эстафеты огня. Подробнее – в материале спортивного обозревателя «МИР 24» Дмитрия Калугина.

Гигантский грузовик БелАЗ с факелоносцем на борту проехал по территории знаменитого автомобильного завода в городе Жодино. А затем символ Европиады побывал и непосредственно в цехах, где собираются легендарные белорусские машины. Кстати, минимальный вес автомобиля составляет 90 тонн. 

Факел предстоящих Игр – один из самых тяжелых за всю историю спорта – при стандартной высоте в 81 сантиметр, его вес составляет один килограмм 700 граммов. Больше весил лишь факел сочинской Олимпиады. 

Но главное – начинка факела. В этом плане он уж точно самый современный из всех. Пламя будет гореть в любую погоду и не потухнет даже на скорости 120 километров в час. Таким образом, международные требования превышены почти в два раза.

Интересно, что огонь Европейских и Олимпийских Игр зажигается в разных местах. Очаг пламени континентального форума находится не в Греции, а в Италии.

После зажжения в Риме огонь не направился прямиком в Беларусь. Он некоторое время путешествовал по Западной Европе и начал свой путь с восхождения на гору Монблан высотой 4810 метров. Пятерка белорусских альпинистов дважды штурмовала высшую точку Старого Света, столкнулась с редким для этого времени года снежным штормом, но все равно доставила огонь на вершину.

Всего же эстафета продлится 50 дней. За это время 450 факелоносцев проделают путь в 7 тысяч 700 километров от Рима до стадиона «Динамо» в Минске.



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Теги: Минск
 
 
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Главный символ Европиады – огонь Игр – уже больше месяца в пути. За оставшиеся семь дней до начала соревнований факелу осталось преодолеть всего 50 километров.
 
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