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Минское «Динамо» определилось с тренерским штабом на новый сезон

14.06.2019 15:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» определилось с тренерами на предстоящий сезон, сообщает пресс-служба хоккейного клуба. Один из них — наставник, под началом которого «зубры» прошлый раз выходили в плей-офф КХЛ, другой — самый результативный белорусский хоккеист в НХЛ.


Михаил Грабовский и Крэйг Вудкрофт. Фото: Прессбол

Тягостное ожидание завершилось. А огненный тандем, который анонсировался российскими журналистами еще в мае, составили канадец Крэйг Вудкрофт и белорус Михаил Грабовский.

Под руководством Крэйга Вудкрофта минское «Динамо» в 2016—2017 годах выдала лучший регулярный сезон за время выступления в КХЛ, поставив рекорд по числу набранных очков. Правда, в первом раунде Кубка Гагарина минчане тогда уступили ярославскому «Локомотиву» (1−4).

Карьера Михаила Грабовского в НХЛ оборвалась из-за травмы. В феврале 2016-го он получил очередное сотрясение мозга, после чего пропустил 10 матчей, вернулся, в марте сыграл еще в одном поединке, но лишь усугубил повреждение и выбыл до конца сезона.

С тех пор нападающий, несмотря на упорные и многочисленные попытки, так и не смог восстановиться для того, чтобы продолжить карьеру хоккеиста. Хотя официально о ее завершении и не объявлял.

С 296 (125+171) очками в 534 матчах Михаил Грабовский является лучшим белорусским бомбардиром в регулярных чемпионатах НХЛ. За 10 сезонов в сильнейшей лиге мира он играл за «Монреаль», «Торонто», «Вашингтон» и «Нью-Йорк Айлендерс». Летом 2017 года его обменяли в новый клуб НХЛ «Вегас», но за феерическим выступлением новичка лиги Михаил наблюдал со стороны, поскольку здоровье так и не позволило ему вернуться на лед.

(Будет дополнено).

 
 
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Один из них - наставник, под началом которого «зубры» прошлый раз выходили в плей-офф КХЛ, другой - самый результативный белорусский хоккеист в НХЛ.
 
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