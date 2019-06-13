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Лукашенко и Путин в Бишкеке обсудили интеграцию

14.06.2019 15:10 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лукашенко и Путин в Бишкеке обсудили интеграцию

Владимир Путин и Александр Лукашенко на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества провели краткую беседу, в ходе которой обсудили актуальные двусторонние вопросы.

Лидеры Беларуси и России подтвердили, в частности, намерение провести двустороннюю встречу в ближайшее время.

Президенты обсудили также актуальные вопросы интеграции. Кроме того, Владимир Путин и Александр Лукашенко затронули тему проведения в Минске II Европейских игр, сообщает kremlin.ru.

 
Теги: Минск
 
 
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Владимир Путин и Александр Лукашенко на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества провели краткую беседу, в ходе которой обсудили актуальные...
 
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