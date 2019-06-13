Лукашенко и Путин в Бишкеке обсудили интеграцию

Источник материала: Ежедневник





Владимир Путин и Александр Лукашенко на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества провели краткую беседу, в ходе которой обсудили актуальные двусторонние вопросы.

Лидеры Беларуси и России подтвердили, в частности, намерение провести двустороннюю встречу в ближайшее время.

Президенты обсудили также актуальные вопросы интеграции. Кроме того, Владимир Путин и Александр Лукашенко затронули тему проведения в Минске II Европейских игр, сообщает kremlin.ru .