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Лукашенко и Путин в Бишкеке обсудили интеграцию
14.06.2019 15:10 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Владимир Путин и Александр Лукашенко на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества провели краткую беседу, в ходе которой обсудили актуальные двусторонние вопросы.
Лидеры Беларуси и России подтвердили, в частности, намерение провести двустороннюю встречу в ближайшее время.
Президенты обсудили также актуальные вопросы интеграции. Кроме того, Владимир Путин и Александр Лукашенко затронули тему проведения в Минске II Европейских игр, сообщает
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Владимир Путин и Александр Лукашенко на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества провели краткую беседу, в ходе которой обсудили актуальные...
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