Белоруска Эльвира Герман выиграла «бронзу» на этапе «Бриллиантовой лиги»

Источник материала: Аргументы и факты

В Норвегии прошел очередной этап «Бриллиантовой лиги» у легкоатлетов. Сборную Беларуси представляли три спортсменки.

«Бронзу» в беге на 100 метров с барьерами завоевала наша Эльвира Герман. Белоруска преодолела дистанцию за 12,84 секунды и заняла третье место. Герман пропустила вперед лишь двух американок – Кристину Клемонс (12,58) и Шарику Нелвис (12,74).

В шаге от пьедестала остановилась Карина Таранда в прыжках в высоту. С результатом 1,94 м белоруска уступила «бронзу» болгарке Миреле Демиревой, которая также преодолела планку на этой высоте, но с первой попытки, в то время как белоруске потребовались две. Победительницей стала знаменитая россиянка Мария Ласицкене (2,01).

В толкании ядра белоруска Алена Дубицкая заняла 6-е место (18,41 м). Выиграла соревнования китаянка Лицзяо Гон (19,51).