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Лукашенко обсудил с Путиным отношения Беларуси и России

14.06.2019 15:31 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Главы Беларуси и России на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества подтвердили намерение встретиться и обсудить вопросы интеграции.

Лукашенко и Путин провели краткую беседу. В ходе нее они успели обсудить текущие вопросы взаимодействия, сообщила пресс-служба президента Беларуси.

Официальный белорусский лидер пригласил коллегу посетить II Европейские игры, президенты обсудили участие в них российских спортсменов.

Разговор с Путиным был не единственной встречей в Бишкеке для Лукашенко. Не менее важной была обсуждение с китайским лидером Си Цзиньпином международного форума в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", который пройдет в июле, и китайских инвестиций.

Кроме того, готовится визит в Минск главы Узбекистана Шавката Мирзиева, главы двух стран обсудил ускорение реализации двухсторонних проектов. Прошли также встречи с президентами Кыргызстана и Таджикистана.

 
Теги: Минск
 
 
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Главы Беларуси и России на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества подтвердили намерение встретиться и обсудить вопросы интеграции.
 
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