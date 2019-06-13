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Лукашенко обсудил с Путиным отношения Беларуси и России
Источник материала: БДГ
Главы Беларуси и России на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества подтвердили намерение встретиться и обсудить вопросы интеграции.
Лукашенко и Путин провели краткую беседу. В ходе нее они успели обсудить текущие вопросы взаимодействия,
Официальный белорусский лидер пригласил коллегу посетить II Европейские игры, президенты обсудили участие в них российских спортсменов.
Разговор с Путиным был
Кроме того, готовится визит в Минск главы Узбекистана Шавката Мирзиева, главы двух стран обсудил ускорение реализации двухсторонних проектов. Прошли также встречи с президентами Кыргызстана и Таджикистана.
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Главы Беларуси и России на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества подтвердили намерение встретиться и обсудить вопросы интеграции.
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