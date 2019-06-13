Лукашенко обсудил с Путиным отношения Беларуси и России

Главы Беларуси и России на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества подтвердили намерение встретиться и обсудить вопросы интеграции.

Лукашенко и Путин провели краткую беседу. В ходе нее они успели обсудить текущие вопросы взаимодействия, сообщила пресс-служба президента Беларуси.

Официальный белорусский лидер пригласил коллегу посетить II Европейские игры, президенты обсудили участие в них российских спортсменов.

Разговор с Путиным был не единственной встречей в Бишкеке для Лукашенко. Не менее важной была обсуждение с китайским лидером Си Цзиньпином международного форума в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", который пройдет в июле, и китайских инвестиций.

Кроме того, готовится визит в Минск главы Узбекистана Шавката Мирзиева, главы двух стран обсудил ускорение реализации двухсторонних проектов. Прошли также встречи с президентами Кыргызстана и Таджикистана.