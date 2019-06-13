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Дмитрий Романов представит "Новые шутки" 23 ноября в КЗ "Минск"
Источник материала: Интерфакс
Колоритный одессит Дмитрий Романов, широко известный благодаря участию в шоу StandUp на ТНТ, 23 ноября в Концертном зале "Минск" представит публике "Новые шутки".
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Колоритный одессит Дмитрий Романов, широко известный благодаря участию в шоу StandUp на ТНТ, 23 ноября в Концертном зале "Минск" представит публике "Новые шутки". ...
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