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Станция метро "Октябрьская" в Минске временно закрыта из-за бесхозной сумки

14.06.2019 15:41 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Станция метро "Октябрьская" временно закрыта - здесь найдена бесхозная сумка, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

На месте работает саперно-пиротехническая группа. Сотрудниками милиции проводится эвакуация граждан, усилены меры безопасности.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Станция метро "Октябрьская" временно закрыта - здесь найдена бесхозная сумка, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома. На месте работает...
 
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