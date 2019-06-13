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Станция метро "Октябрьская" в Минске временно закрыта из-за бесхозной сумки
Источник материала: БелТА
14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Станция метро "Октябрьская" временно закрыта - здесь найдена бесхозная сумка, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
На месте работает саперно-пиротехническая группа. Сотрудниками милиции проводится эвакуация граждан, усилены меры безопасности.-0-
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14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Станция метро "Октябрьская" временно закрыта - здесь найдена бесхозная сумка, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома. На месте работает...
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