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Хоккей. Никита Феоктистов подписал контракт с минским «Динамо»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусский хоккеист Никита Феоктистов пополнил ряды минского «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиге нападающий защищал цвета «Адмирала» из Владивостока.
В составе «моряков» белорус провёл 34 матча, в которых набрал всего 6 очков: три гола + три голевые передачи. Контракт подписан на 1 год и носит двусторонний характер.
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Новости Беларуси. Белорусский хоккеист Никита Феоктистов пополнил ряды минского «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В минувшем сезоне Континентальной...
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