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Станислав Савицкий о турнире «Кожаный мяч»: «Со дворов я детей искал, у кто-то когда-то не получилось заниматься»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Определились финалисты городского этапа соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди мальчиков 2005-2006 года рождения, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир проходит на призы Президентского спортивного клуба.
За место в главном старте сражались 9 районных команд города, а в финале за победу поспорят ребята из Фрунзенского и Первомайского районов столицы. Именно они представят Минск на республиканском этапе турнира, который пройдет в столице в сентябре.
Эрик Торосян, участник турнира:
За третью позицию в городе поспорят Партизанский и Заводской районы.
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Станислав Савицкий о турнире «Кожаный мяч»: «Со дворов я детей искал, у кто-то когда-то не получилось заниматься»
Новости Беларуси. Определились финалисты городского этапа соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди мальчиков 2005-2006 года рождения, сообщили в программе...
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