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Хотел переплыть озеро. В Гродно милиционер спас тонувшего мужчину
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гродно 13 июня тонувшему пришёл на помощь милиционер.
Как
Зовущий на помощь был примерно в 70 метрах от берега. Милиционер среагировал быстро и поплыл к терпящему бедствие человеку. Доплыв до мужчины, сотрудник милиции попытался успокоить его, и в то же время поплыл с ним к суше.
Когда мужчины выбрались из воды, спасённый пояснил, что хотел переплыть озеро, но ему не хватило сил, и он начал тонуть.
Примерно неделю назад в Витебске милиционер спас гражданина, который собирался прыгнуть с моста.
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Новости Беларуси. В Гродно 13 июня тонувшему пришёл на помощь милиционер. Как сообщает МВД Беларуси, в четверг сотрудник Департамента охраны вместе с друзьями...
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