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США обвинили Иран в атаке на нефтяные танкеры, Иран все отрицает

14.06.2019 14:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Конфликт обостряется: США обвинили Иран в атаке на нефтяные танкеры в Оманском заливе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В связи со сложившейся ситуацией Соединенные Штаты намерены оказывать на Исламскую Республику экономическое и дипломатическое давление.

США обвинили Иран в атаке на нефтяные танкеры, Иран все отрицает

Иран, в свою очередь, причастность к нападению полностью отрицает, называя обвинения американской стороны попыткой саботировать дипломатию.

США обвинили Иран в атаке на нефтяные танкеры, Иран все отрицает

Для обсуждения произошедшего был экстренно созван Совет безопасности ООН. Участники организации осудили атаку и выступили за проведение тщательного расследования.

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Новости мира. Конфликт обостряется: США обвинили Иран в атаке на нефтяные танкеры в Оманском заливе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В связи со...
 
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