ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Есть всё для полного счастья». Макс Корж стал отцом во второй раз

14.06.2019 14:33 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусский певец Макс Корж стал отцом во второй раз. Об этом сообщила его супруга Татьяна на своей странице в Instagram.  

«Добро пожаловать в этот Мир, сыночек. Теперь у нас с папой и сестричкой есть всё для полного счастья», – написала Татьяна.  

«Есть всё для полного счастья». Макс Корж стал отцом во второй раз
Фото: instagram.com/tatsianakorzh  

Счастливая мать также уточнила, что масса новорождённого составила 3,12 кг, а рост – 52 сантиметра.  

О беременности Татьяны стало известно ещё в начале марта, когда супруга Макса поделилась в соцсети фотографией своего округлого живота, сопроводив публикацию хештегом «вожидании».  

Кстати, несколькими днями ранее Александр Глеб тоже стал отцом во второй раз. 

У футболиста родилась девочка – здесь подробнее.  

Люди в материале: Макс Корж, Татьяна Корж
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Белорусский певец Макс Корж стал отцом во второй раз. Об этом сообщила его супруга Татьяна на своей странице в Instagram.   «Добро пожаловать в этот...
 
Новости дня
Новости разные
 
В июне Беларусь посетит президент Египта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика