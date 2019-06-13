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«Есть всё для полного счастья». Макс Корж стал отцом во второй раз
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусский певец Макс Корж стал отцом во второй раз. Об этом сообщила его супруга Татьяна на своей странице в Instagram.
«Добро пожаловать в этот Мир, сыночек. Теперь у нас с папой и сестричкой есть всё для полного счастья», –
Счастливая мать также уточнила, что масса новорождённого составила 3,12 кг, а рост – 52 сантиметра.
О беременности Татьяны
Кстати, несколькими днями ранее Александр Глеб тоже стал отцом во второй раз.
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Новости Беларуси. Белорусский певец Макс Корж стал отцом во второй раз. Об этом сообщила его супруга Татьяна на своей странице в Instagram. «Добро пожаловать в этот...
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