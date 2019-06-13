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«Настойчивость со временем может дать свои плоды». Александр Лукашенко предложил концепцию преодоления противоречий в Евроатлантике

14.06.2019 14:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. От неприкосновенности частной жизни и киберпреступлений до проблем системы глобальной безопасности. Президент Беларуси на саммите Шанхайской организации сотрудничества поднял самые болезненные вопросы мирового порядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Настойчивость со временем может дать свои плоды». Александр Лукашенко предложил концепцию преодоления противоречий в Евроатлантике

14 июня было озвучено предложение, чтобы ШОС стала платформой для построения многополярного мира. Официальный Минск поделился своей концепцией преодоления противоречий в Евроатлантике. Более подходящей инициативы пока никто так и не предложил.

«Настойчивость со временем может дать свои плоды». Александр Лукашенко предложил концепцию преодоления противоречий в Евроатлантике

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Беларусь является активной сторонницей перезапуска известного процесса «Хельсинки», целью которого является адаптация существующего мирового порядка к новым геополитическим реалиям и неординарным вызовам. Удивительно, что в том числе и руководители крупных государств в это сложнейшее время (об этом все сегодня говорили) уходят от обсуждения хотя бы этой глобальной темы, этого глобального вызова на самом высоком уровне. Хотя бы в рамках ОБСЕ с привлечением руководителей крупнейших государств мира, в том числе Азиатского континента.

«Настойчивость со временем может дать свои плоды». Александр Лукашенко предложил концепцию преодоления противоречий в Евроатлантике

Нам необходимо использовать объединительную природу международных организаций для консолидации их усилий в сфере глобальной безопасности. В этом плане важным шагом могла бы стать неформальная встреча, может быть не руководителей пока, но генеральных секретарей ООН, ОБСЕ, ШОС, СНГ, НАТО и ОДКБ (возможно, и других структур) в целях обсуждения накопившихся вопросов обеспечения стабильности в мире. Понятно, что это получится не сразу, но настойчивость со временем может дать свои плоды.

«Настойчивость со временем может дать свои плоды». Александр Лукашенко предложил концепцию преодоления противоречий в Евроатлантике

Саммит ШОС проходит в Бишкеке. В государственной резиденции «Ала-Арча» президенты обсуждают безопасность, противодействие терроризму и наркотрафику, вопросы развития экономики, промышленности, сотрудничество в гуманитарной сфере. Александр Лукашенко отметил, что Шанхайской организации сотрудничества необходимо находить новые формы и подходы взаимодействия. Сейчас даже крупнейшие государства не способны отрегулировать современные проблемы мироустройства.

«Настойчивость со временем может дать свои плоды». Александр Лукашенко предложил концепцию преодоления противоречий в Евроатлантике

Александр Лукашенко:
К сожалению, очевидно, что функционировавшая более-менее эффективно после Второй мировой войны международная система трещит по швам. В военной сфере идет демонтаж сдерживающих стратегических договоренностей и скатывание к гонке вооружений. На наших глазах исчезают гарантии недопущения масштабного вооруженного конфликта. Причины известны. В политике разговор ведется только на языке конфронтации. Экономика и торговля используются как инструмент враждебного воздействия. На смену понятным для всех правилам игры приходит анархия. С развитием интернета под угрозой оказалась даже неприкосновенность частной жизни человека.

«Настойчивость со временем может дать свои плоды». Александр Лукашенко предложил концепцию преодоления противоречий в Евроатлантике

В свое время мы много уповали на глобализацию, полагая, что она принесет нам избавление от всех бед и несчастий. Но пока создается обоснованное впечатление, что наш выигрыш от глобализации оказался гораздо меньшим, чем проигрыш. Ни у кого не вызывает сомнений, что современные угрозы являются общими для всех стран. Ресурсов отдельно взятых государств, даже наиболее мощных и влиятельных (к примеру, таких как Китай, Россия, Индия), отдельно не хватит, чтобы противостоять этим вызовам.

Поэтому без тесного взаимодействия в рамках многосторонних структур, без выработки согласованных шагов невозможно обеспечить мир как в региональном, так и глобальном масштабе.

Саммит в Бишкеке также хорошая площадка для достижения экономических договоренностей. 14 июня наш Президент намерен провести ряд двусторонних встреч.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. От неприкосновенности частной жизни и киберпреступлений до проблем системы глобальной безопасности. Президент Беларуси на саммите Шанхайской...
 
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