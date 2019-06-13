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3-летний мальчик выпал из окна детского сада в Лунинецком районе

14.06.2019 14:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 13 июня около часа дня в Лунинецком районе ребёнок выпал из окна детсада.  

Как сообщает Следственный комитет, в четверг трёхлетний мальчик находился в детском саду. Пока дети были на прогулке, в здании открыли окна. После возвращения детей окно в помещении, где дети спят, осталось открытым.  

Когда воспитательница уложила ребёнка в постель и пошла помогать другим детям, мальчик забрался в окно, рядом с которым была расположена его кровать, а затем упал с высоты второго этажа.  

Сейчас пострадавший находится в медучреждении, жизнь малыша вне опасности.  

По факту случившегося ведётся проверка.  

Весной 2019 года в Мозырском районе двухлетний мальчик выпал из окна.  

Ребёнок был доставлен в реанимацию – здесь подробности.  

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Новости Беларуси. 13 июня около часа дня в Лунинецком районе ребёнок выпал из окна детсада.   Как сообщает Следственный комитет, в четверг трёхлетний мальчик...
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
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Новости Волковыска
Вороновская газета
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Полымя
Lida.Info
Единство
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Слуцк Город
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