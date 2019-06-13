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3-летний мальчик выпал из окна детского сада в Лунинецком районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 13 июня около часа дня в Лунинецком районе ребёнок выпал из окна детсада.
Как
Когда воспитательница уложила ребёнка в постель и пошла помогать другим детям, мальчик забрался в окно, рядом с которым была расположена его кровать, а затем упал с высоты второго этажа.
Сейчас пострадавший находится в медучреждении, жизнь малыша вне опасности.
По факту случившегося ведётся проверка.
Весной 2019 года в Мозырском районе двухлетний мальчик выпал из окна.
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Новости Беларуси. 13 июня около часа дня в Лунинецком районе ребёнок выпал из окна детсада. Как сообщает Следственный комитет, в четверг трёхлетний мальчик...
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