Отголоски «попиццот». Рублевые вклады белорусов растут 8 месяцев подряд

Источник материала: Tut.by

Рублевые вклады белорусов растут 8 месяцев подряд. Об этом свидетельствует статистика Нацбанка по денежно-кредитному рынку за май. При этом валютные вклады в мае также выросли после апрельского падения .



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На начало июня валютные депозиты белорусов составили 6 миллиардов 158,4 миллиона долларов. Эта сумма на 11 миллионов рублей больше, чем месяцем ранее. Напомним, за апрель вклады в валюте упали на 7,1 миллиона долларов, а до этого росли на протяжении 4-х месяцев.

Рублевые вклады на начало июня составили 4 миллиарда 345,6 миллиона рублей. Это на 62,5 миллиона рублей больше, чем месяцем ранее. За апрель депозиты в рублях выросли на 60,2 миллиона рублей, за март — на 55,8 миллиона рублей, за февраль — на 64,3 миллиона рублей, за январь — на 92 миллиона рублей, за декабрь — на 61,4 миллиона рублей, за ноябрь — на 52,6 миллиона рублей, в октябре — на 15,3 миллиона рублей. В сентябре они упали на 12,4 миллиона рублей. До сентября в последний раз депозиты в нацвалюте номинально падали в июле 2017 года.

Белорусы, если судить по анализу Нацбанка инфляционных ожиданий населения в мае, предпочитают хранить сбережения в валюте. При этом самыми популярными способами хранения денег по-прежнему являются заначки дома и банковские депозиты.

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