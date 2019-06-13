Россельхознадзор ограничил поставки с мозырьского предприятия

Источник материала: Ежедневник





Россельхознадзор ограничил поставки в Россию продукции с белорусского предприятия КПУП «Мозырские молочные продукты», сообщает пресс-служба ведомства.

«В связи с повторными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и РФ Россельхознадзор с 12 июня 2019 г. вводит временные ограничения на поставки на территорию РФ продукции, произведенной белорусским предприятием КПУП «Мозырские молочные продукты», — говорится в материале.

В частности, зафиксированы случаи выявления в продукции предприятия бактерий группы кишечной палочки и превышения количества мезофильных аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов.

Кроме того, Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, вырабатываемой белорусскими предприятиями: СПК «Агрокомбинат „Снов“, ОАО „Бабушкина крынка“ — управляющая компания холдинга „Могилевская молочная компания „Бабушкина крынка“, СОАО „Беловежские сыры“, ОАО „Беллакт“ Волковысское, ОАО АФПК „Жлобинский мясокомбинат“, ОАО „Молодечненский молочный комбинат“.