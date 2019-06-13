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«После ситуации с Андриевским это стало оптимальным вариантом». Басков - о новом штабе «Динамо»

14.06.2019 15:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Назначение в тренерский штаб Крэйга Вудкрофта и Михаила Грабовского для клубной пресс-службы прокомментировал генеральный директор ХК «Динамо-Минск» Дмитрий Басков.


Фото: hcdinamo.by

— «Динамо» начинает с новой точки отсчета, мы хотим выстроить долговременную стратегию развития клуба, которая будет способствовать прогрессу белорусского хоккея в целом, и это не пустые слова. Наш выбор тренерского штаба как ключевого элемента построения новой команды связан именно со стратегическим замыслом. Кандидатуры Крэйга и Михаила давно обсуждались, причем не только в связи с вакансиями тренеров. Мне хотелось найти этим специалистам применение в структуре клуба. После ситуации, которая у нас сложилась с Александром Андриевским, назначение Вудкрофта и Грабовского тренерами «Динамо» стало оптимальным вариантом.

Возвращение Крэйга на пост главного тренера, на мой взгляд, не нужно дополнительно аргументировать. Результаты команды под его руководством в сезоне-2016/17 говорят сами за себя. При Вудкрофте «Динамо» демонстрировало современный агрессивный хоккей, который нравился зрителям и приносил турнирные плоды. Кроме того, Крэйг показал себя специалистом, умеющим развивать игроков. Тот сезон стал лучшим в карьере для ряда белорусских игроков — Матерухина, Степанова, Павловича, Гавруса, Граборенко, он повлиял на рост Лисовца и Хенкеля.

Рядом с таким специалистом необходимо развивать белорусского тренера новой формации, которым может стать Михаил Грабовский. У Миши для этого есть все задатки и основания. Помимо блестящей игровой карьеры, о которой мы все знаем, Грабовского отличает умение индивидуально работать с хоккеистами, совершенствовать их навыки, оттачивать мастерство, что он демонстрировал, проводя многочисленные тренинг-кэмпы. Потенциал Грабовского-тренера очень велик, и мы обязаны дать ему возможность этот потенциал раскрыть. Помимо всего прочего, в пользу Вудкрофта и Грабовского говорит тот факт, что оба хорошо знают команду и чувствуют ответственность перед людьми в нашей стране, которые любят хоккей и ждут высоких результатов. Для Крэйга и Миши работа в «Динамо» — это не просто пункт в биографии.

Сейчас, когда тренерский тандем определен, мы можем активизировать остальные процессы — формирование тренерского штаба и состава команды. Вудкрофт и Грабовский уже активно включились в процесс, мы ознакомили их с наработками клубного менеджмента в данных направлениях. Крэйг и Михаил оценят кандидатуры, которые мы им предложим, и зададут вектор дальнейших поисков, если это будет необходимо, — сказал Дмитрий Басков.


Дмитрий Басков. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По окончании минувшего сезона контракт с Андреем Сидоренко продлен не был. 14 мая клуб объявил, что наставником команды станет Александр Андриевский. Однако уже на третий день после этого минское «Динамо» сообщило, что не смогло договориться с тренером. С тех пор на утверждение нового тренерского штаба потребовался почти месяц.

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Теги: Минск
 
 
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Назначение в тренерский штаб Крэйга Вудкрофта и Михаила Грабовского прокомментировал генеральный директор ХК «Динамо-Минск» Дмитрий Басков.
 
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