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Не будем завидовать! Доход больше 12 млн долларов задекларировал житель Минского района

14.06.2019 15:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ему насчитали налог почти в 1,6 млн.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Житель Минского района уплатил 3 миллиона 271,3 тысячи рублей подоходного налога за 2018 год (около 1 миллиона 579 тысяч долларов в пересчете по сегодняшнему курсу. — Прим. авт.), уточнили в инспекции МНС по Минской области. Это максимальная начисленная и уплаченная сумма налога физлицом за минувший год в Минской области. Источник дохода не уточняется.

Напомним, что доходы физлиц в Беларуси облагаются ставкой в 13%. Получается, что этот житель Минского района задекларировал доход за прошлый год как минимум 25 миллионов 163 тысячи рублей. Кроме того, у него могли быть доходы, которые не облагаются подоходным налогом.

Всего в Минской области подали 4047 деклараций по подоходному налогу за 2018 год. Сумма подоходного налога, предъявленная к уплате, составила 11 миллионов 817,1 тысячи рублей. Это как минимум в 2 раза больше, чем годом ранее.

Напомним, в прошлом году житель Логойского района задекларировал за 2017 год доход в 602,3 тысячи рублей. При этом наибольшая сумма предъявленного к уплате подоходного налога за 2017 год в Логойском районе составила 17,2 тысячи рублей.


 
 
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