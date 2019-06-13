Не будем завидовать! Доход больше 12 млн долларов задекларировал житель Минского района





Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY





Житель Минского района уплатил 3 миллиона 271,3 тысячи рублей подоходного налога за 2018 год (около 1 миллиона 579 тысяч долларов в пересчете по сегодняшнему курсу. — Прим. авт.), уточнили в инспекции МНС по Минской области. Это максимальная начисленная и уплаченная сумма налога физлицом за минувший год в Минской области. Источник дохода не уточняется.





Напомним, что доходы физлиц в Беларуси облагаются ставкой в 13%. Получается, что этот житель Минского района задекларировал доход за прошлый год как минимум 25 миллионов 163 тысячи рублей. Кроме того, у него могли быть доходы, которые не облагаются подоходным налогом.





Всего в Минской области подали 4047 деклараций по подоходному налогу за 2018 год. Сумма подоходного налога, предъявленная к уплате, составила 11 миллионов 817,1 тысячи рублей. Это как минимум в 2 раза больше, чем годом ранее.





Напомним, в прошлом году житель Логойского района задекларировал за 2017 год доход в 602,3 тысячи рублей. При этом наибольшая сумма предъявленного к уплате подоходного налога за 2017 год в Логойском районе составила 17,2 тысячи рублей.



