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В Минске снова кассир переплатила: разыскивают мужчину, которому выплатили лишние 1000 долларов
Источник материала: Партизан
При проведении валютно-обменных операций в одном из банков столицы, в Партизанском районе, клиент получил на 1000 долларов США больше, чем полагалось,
Приметы разыскиваемого: на вид 25—30 лет, рост 170—175 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза средние, губы тонкие, волос короткий.
Был одет: красная майка, джинсы синего цвета, ботинки телесного цвета.
При себе имел портфель черного цвета.
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При проведении валютно-обменных операций в одном из банков столицы, в Партизанском районе, клиент получил на 1000 долларов США больше, чем...
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