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В Минске снова кассир переплатила: разыскивают мужчину, которому выплатили лишние 1000 долларов

14.06.2019 15:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

При проведении валютно-обменных операций в одном из банков столицы, в Партизанском районе, клиент получил на 1000 долларов США больше, чем полагалось, сообщает столичная милиция. Случай произошел 5 июня приблизительно с 18.39 по 18.49.



Приметы разыскиваемого: на вид 25—30 лет, рост 170—175 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза средние, губы тонкие, волос короткий.

Был одет: красная майка, джинсы синего цвета, ботинки телесного цвета.

При себе имел портфель черного цвета.



 
 
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При проведении валютно-обменных операций в одном из банков столицы, в Партизанском районе, клиент получил на 1000 долларов США больше, чем...
 
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