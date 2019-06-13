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Доллар и евро на торгах 14 июня подешевели, российский рубль подорожал

14.06.2019 16:08 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Доллар и евро на торгах 14 июня подешевели, российский рубль подорожал
БЕЛТА

Доллар и евро на торгах 14 июня подешевели, российский рубль подорожал В какой валюте держат сбережения белорусские чиновники?
Доллар сегодня подешевел на Br0,0049, его курс составил Br2,0655 за $1 (на торгах 13 июня - Br2,0704 за $1).

Евро снизился на Br0,0084 до Br2,3307 за 1 евро (13 июня - Br2,3391 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0031 и составляет Br3,2077 за 100 российских рублей (13 июня - Br3,2046 за 100 российских рублей).

 
 
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