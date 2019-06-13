Евро снизился на Br0,0084 до Br2,3307 за 1 евро (13 июня - Br2,3391 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0031 и составляет Br3,2077 за 100 российских рублей (13 июня - Br3,2046 за 100 российских рублей).
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Доллар и евро на торгах 14 июня подешевели, российский рубль подорожал
14.06.2019 16:08 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Евро снизился на Br0,0084 до Br2,3307 за 1 евро (13 июня - Br2,3391 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0031 и составляет Br3,2077 за 100 российских рублей (13 июня - Br3,2046 за 100 российских рублей).
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