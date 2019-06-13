Внедорожник Mercedes G-класса: спецверсия к юбилею и самый мощный дизель

Источник материала: Tut.by

В этом году Mercedes отмечает 40-летие «Гелендвагена», что стало поводом к выпуску особой комплектации внедорожника — как верный способ привлечь дополнительных покупателей. При этом юбилейная версия G-класса примечательна не только декором.





Называется спецсерия Stronger Than Time и от обычных версий G-класса отличается пакетом AMG Line с особым дизайном бамперов и порогов, расширителями колесных арок, 20-дюймовыми дисками оригинального дизайна, надписью с названием комплектации на пассажирском поручне и расширенным набором стандартного оборудования.





Оснащение G-класса в исполнении Stronger Than Time помимо всего прочего включает отделку салона черной кожей наппа с золотистой прострочкой (разумеется, доступны и другие цветовые схемы), аудиосистему Burmester, подсветку, проецирующую при открытии дверей надпись спецсерии на дорогу и вставки из древесины ясеня с открытой порой (то есть ее шершавость ощущается на ощупь).





Версия Stronger Than Time доступна для бензиновых модификаций G500 с 422-сильным V8 и G63, который, в свою очередь, отличается затемненной решеткой радиатора, 22-дюймовыми колесными дисками и особой отделкой интерьера.





Вместе с тем, под капот юбилейной версии установили форсированный вариант рядной 2,9-литровой дизельной «шестерки» семейства OM656. Новый турбодизель с мочевинной системой нейтрализации сперва появился на легковых моделях Mercedes, а на G-класс его начали устанавливать в конце прошлого года. Но тогда немцы показали младшую 286-сильную версию G350 d , а у старшей модификации G400 d дизель развивает 330 л.с. и 700 Нм крутящего момента.





Появится ли 330-сильный дизель на обычных версиях G-класса или останется прерогативой юбилейных машин серии Stronger Than Time, пока неясно. О стоимости внедорожников в особом исполнении также информации нет.