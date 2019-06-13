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Внедорожник Mercedes G-класса: спецверсия к юбилею и самый мощный дизель

14.06.2019 16:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В этом году Mercedes отмечает 40-летие «Гелендвагена», что стало поводом к выпуску особой комплектации внедорожника — как верный способ привлечь дополнительных покупателей. При этом юбилейная версия G-класса примечательна не только декором.


Называется спецсерия Stronger Than Time и от обычных версий G-класса отличается пакетом AMG Line с особым дизайном бамперов и порогов, расширителями колесных арок, 20-дюймовыми дисками оригинального дизайна, надписью с названием комплектации на пассажирском поручне и расширенным набором стандартного оборудования.


Оснащение G-класса в исполнении Stronger Than Time помимо всего прочего включает отделку салона черной кожей наппа с золотистой прострочкой (разумеется, доступны и другие цветовые схемы), аудиосистему Burmester, подсветку, проецирующую при открытии дверей надпись спецсерии на дорогу и вставки из древесины ясеня с открытой порой (то есть ее шершавость ощущается на ощупь).


Версия Stronger Than Time доступна для бензиновых модификаций G500 с 422-сильным V8 и G63, который, в свою очередь, отличается затемненной решеткой радиатора, 22-дюймовыми колесными дисками и особой отделкой интерьера.


Вместе с тем, под капот юбилейной версии установили форсированный вариант рядной 2,9-литровой дизельной «шестерки» семейства OM656. Новый турбодизель с мочевинной системой нейтрализации сперва появился на легковых моделях Mercedes, а на G-класс его начали устанавливать в конце прошлого года. Но тогда немцы показали младшую 286-сильную версию G350 d, а у старшей модификации G400 d дизель развивает 330 л.с. и 700 Нм крутящего момента.


Появится ли 330-сильный дизель на обычных версиях G-класса или останется прерогативой юбилейных машин серии Stronger Than Time, пока неясно. О стоимости внедорожников в особом исполнении также информации нет.

 
 
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В этом году Mercedes отмечает 40-летие «Гелендвагена», что стало поводом к выпуску особой комплектации внедорожника, примечательной не только декором.
 
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