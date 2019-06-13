На каких водоемах можно плавать в Дзержинском районе?

Источник материала: Новости Дзержинска

Согласно Решения Дзержинского райисполкома от 3.04.2019г. №679 «О подготовке зон отдыха населения на водных объектах Дзержинского района к весенне-летнему сезону 2019 года и мерах по охране жизни людей» определены 3 зоны отдыха на водоемах.

Согласно Решения Дзержинского райисполкома от 3.04.2019г. №679 «О подготовке зон отдыха населения на водных объектах Дзержинского района к весенне-летнему сезону 2019 года и мерах по охране жизни людей» определены 3 зоны отдыха на водоемах, где разрешено купание (городское озеро Дягильно, озеро в д.Полоневичи Боровского сельского совета, водоем ООО «СЦ «Веста») и 8 зон отдыха на водоемах, где купание запрещено (водоемы в д.Бакиново Боровского с/с, д.Ковальцы и аг. Волма Путчинского с/с, д,Даниловичи Добриневского с/с, д.Станьково Станьковского с/с, д.Чики Демидовичского с\с, п.Энергетиков Негорельского с/с и городское озеро «Макавчицкое»).

До начала купального сезона (1.06.2019г.) ГУ «Дзержинский РЦГЭ» проведена оценка санитарного состояния, обустройства всех 11 зон отдыха населения на водных объектах и проведен лабораторный контроль показателей качества воды в утвержденных 3 водных зонах рекреации. Проведено также обследование прибрежной водной акватории в пляжной зоне 3-х водных зон рекреации (д. Дягильно, д.Полоневичи и на водоеме ООО «СЦ «Веста») на наличие личинок церкариоза, вызывающих кожное заболевание, которое в народе называют «зуд купальщика» и энтомологическое обследование на наличие личинок определенного вида комаров, являющихся переносчиками возбудителя малярии. Результаты лабораторных исследований воды и энтомологического обследования этих

3-х водных зон рекреации по состоянию на 10.06.2019г. удовлетворительное.

В целом следует отметить, что вышеуказанные 3 водные зоны рекреации удовлетворительно подготовлены к купальному сезону, имеют минимально необходимые элементы обустройства в соответствии с требованиями технических нормативно-правовых актов (ТНПА).

Мониторинг за содержанием зон отдыха на водоемах, санитарно-эпидемиологической обстановкой на них и качеством воды в утвержденных водных зонах рекреации продолжается. Об изменении ситуации будет сообщено дополнительно.



