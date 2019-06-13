Спасая человеческие жизни

Источник материала: Газета Авангард

Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. Выбранная дата имеет символическое значение. В этот день в 1868 году родился австрийский врач Карл Ландштейнер, которому в 1930 году была присуждена Нобелевская премия за открытие групп крови человека. Он вместе со своими сотрудниками заложили основу развития современной науки о переливании крови. Мало кто знает, что и у нас в районе есть люди, которые на безвозмездной основе сдавали свою кровь и удостоены за это звания «Почетный донор Общества Красного Креста БССР».

Донорство крови всегда считалось важным и ответственным делом, благодаря которому спасаются жизни по всему миру. Рядом с нами живут люди, которые тоже когда-то решили оказать свою посильную помощь и, возможно, тем самым, подарили кому-то жизнь. Такими людьми, безусловно, стоит гордиться, они достойны того, чтобы про них говорили.









Александр Жилицкий и Любовь Родова проживают в городском поселке Уваровичи. И если Любовь Матвеевна на уваровичской территории и в районе личность довольно известная благодаря активной гражданской позиции, то Александр Константинович очень скромный человек и о былых заслугах не любит распространяться. Сейчас ему 83 и здоровье уже не то, как в молодые годы, когда он в далеком 1965-м, как и многие его односельчане, ходил в местную больницу безвозмездно сдавать кровь.

– Я всю жизнь проработал слесарем-мотористом в Уваровичском автопарке №11, – рассказывает Александр Константинович. – Раньше к нам в больницу приезжали врачи из Рогачевской и Гомельской станций переливания крови, чтобы делать заборы крови. Проводилась разъяснительная работа с населением о необходимости такого важного и нужного дела, поэтому в то время многие из нас, не раздумывая, шли сдавать кровь, чтобы помочь людям и выполнить свой гражданский долг.

У Любови Матвеевны свой путь к донорству. В 60-х годах она работала пионервожатой в Уваровичской средней школе, в числе первых откликнулась на призыв и отправилась в пункт забора крови.

– Когда мне было 19 лет, умерла моя мама. Несмотря на то что эту утрату я переживала очень тяжело, ко мне пришло осознание, что если в моих силах кому-то помочь, я обязательно должна это сделать, – рассказывает Любовь Матвеевна. – В те годы из горпоселка порядка ста человек ходили сдавать кровь, причем большинство делали это безвозмездно, как и мы. Нам давали лишь два дополнительных дня к отпуску. За 25 лет донорства у меня 33 раза произвели забор крови, два из них – прямым переливанием, когда экстренно нужно было спасать жизни двум нашим односельчанам. Благо, у меня была подходящая группа крови. К сожалению, один из них прожил недолго из-за тяжелой болезни, а другой мужчина и его родные всю жизнь меня благодарили за когда-то оказанную помощь. Человек остался жив – вот самая главная для меня награда.

Наши герои сдавали кровь до 1996 года. Они награждены нагрудным знаком и носят звание «Почетный донор Общества Красного Креста БССР». К тому же, у Любови Матвеевны есть знак «Донор СССР». Трое ее детей, как и она сама когда-то, в разные годы сдавали кровь.

– Мы не делали ничего ради личной выгоды, у нас были другие ценности, когда человеческий долг ставился превыше всего и главным было стремление помочь, – отметила Любовь Родова.

Меняются времена, меняются требования…. Тем не менее и сегодня стать донором может практически каждый человек, у кого нет противопоказаний по состоянию здоровья. К сожалению, не все решаются это сделать, но те, кто хоть раз в жизни сдал свою кровь, достоин зваться человеком с большой буквы, ведь, возможно, благодаря ему удалось спасти чью-то жизнь.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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