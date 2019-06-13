ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спасая человеческие жизни

14.06.2019 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. Выбранная дата имеет символическое значение. В этот день в 1868 году родился австрийский врач Карл Ландштейнер, которому в 1930 году была присуждена Нобелевская премия за открытие групп крови человека. Он вместе со своими сотрудниками заложили основу развития современной науки о переливании крови. Мало кто знает, что и у нас в районе есть люди, которые на безвозмездной основе сдавали свою кровь и удостоены за это звания «Почетный донор Общества Красного Креста БССР».

Донорство крови всегда считалось важным и ответственным делом, благодаря которому спасаются жизни по всему миру. Рядом с нами живут люди, которые тоже когда-то решили оказать свою посильную помощь и, возможно, тем самым, подарили кому-то жизнь. Такими людьми, безусловно, стоит гордиться, они достойны того, чтобы про них говорили.

Спасая человеческие жизни
Александр Жилицкий
Спасая человеческие жизни
Любовь Родова

Александр Жилицкий и Любовь Родова проживают в городском поселке Уваровичи. И если Любовь Матвеевна на уваровичской территории и в районе личность довольно известная благодаря активной гражданской позиции, то Александр Константинович очень скромный человек и о былых заслугах не любит распространяться. Сейчас ему 83 и здоровье уже не то, как в молодые годы, когда он в далеком 1965-м, как и многие его односельчане, ходил в местную больницу безвозмездно сдавать кровь.
– Я всю жизнь проработал слесарем-мотористом в Уваровичском автопарке №11, – рассказывает Александр Константинович. – Раньше к нам в больницу приезжали врачи из Рогачевской и Гомельской станций переливания крови, чтобы делать заборы крови. Проводилась разъяснительная работа с населением о необходимости такого важного и нужного дела, поэтому в то время многие из нас, не раздумывая, шли сдавать кровь, чтобы помочь людям и выполнить свой гражданский долг.
У Любови Матвеевны свой путь к донорству. В 60-х годах она работала пионервожатой в Уваровичской средней школе, в числе первых откликнулась на призыв и отправилась в пункт забора крови.
– Когда мне было 19 лет, умерла моя мама. Несмотря на то что эту утрату я переживала очень тяжело, ко мне пришло осознание, что если в моих силах кому-то помочь, я обязательно должна это сделать, – рассказывает Любовь Матвеевна. – В те годы из горпоселка порядка ста человек ходили сдавать кровь, причем большинство делали это безвозмездно, как и мы. Нам давали лишь два дополнительных дня к отпуску. За 25 лет донорства у меня 33 раза произвели забор крови, два из них – прямым переливанием, когда экстренно нужно было спасать жизни двум нашим односельчанам. Благо, у меня была подходящая группа крови. К сожалению, один из них прожил недолго из-за тяжелой болезни, а другой мужчина и его родные всю жизнь меня благодарили за когда-то оказанную помощь. Человек остался жив – вот самая главная для меня награда.
Наши герои сдавали кровь до 1996 года. Они награждены нагрудным знаком и носят звание «Почетный донор Общества Красного Креста БССР». К тому же, у Любови Матвеевны есть знак «Донор СССР». Трое ее детей, как и она сама когда-то, в разные годы сдавали кровь.
– Мы не делали ничего ради личной выгоды, у нас были другие ценности, когда человеческий долг ставился превыше всего и главным было стремление помочь, – отметила Любовь Родова.
Меняются времена, меняются требования…. Тем не менее и сегодня стать донором может практически каждый человек, у кого нет противопоказаний по состоянию здоровья. К сожалению, не все решаются это сделать, но те, кто хоть раз в жизни сдал свою кровь, достоин зваться человеком с большой буквы, ведь, возможно, благодаря ему удалось спасти чью-то жизнь.
Ольга МАРЦЕЛЕВА
Фото автора

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. Выбранная дата имеет символическое значение. В этот день в 1868 году родился австрийский врач...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минская таможня провела акцию «Что следует знать, пересекая границу?»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика