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Наш земляк прекрасный 19 летний парень нуждается в срочной помощи
Источник материала: Mlife
Когда в дом приходит беда не важно знаешь ли ты хозяев дома.
Наш земляк прекрасный 19 летний парень нуждается в срочной помощи. Есть 3 дня... Это так мало, но так важно...Мы не можем остаться в стороне, мы никогда так не делали. Все документы в прикрепленных файлах.
Все, кто сколько может. Можно на телефон, можно на карту, можно на счета
+375 333068441 мтс
Благотворительные счета открыты в филиале 614 отделение 143 - агрогородок Лесной, 16а, Минский р-н, Минская обл.; УНП 600052608, Банк-получатель: г.Минск ОАО АСБ Беларусбанк. Структурное подразделение банка-получателя: г.Минск, филиал N614 ОАО АСБ Беларусбанк.
белорусские рубли - транзитный счет (IBAN) BY20AKBB38193821060845600000 на благотворительный счет BY03 AKBB 3134 0000 1190 9562 0143 в филиале 614 отделение 143; БИК Банка: AKBBBY 21614
доллары США – транзитный счет (IBAN) BY67AKBB38193821196355600000 на благотворительный счёт BY85 AKBB 3134 0000 1191 0562 0143 в филиале 614 отделение 143; БИК Банка: AKBBBY 21614
евро – транзитный счёт (IBAN) BY67AKBB38193821196355600000 на благотворительный счёт BY70 AKBB 3134 0000 1191 1562 0143; БИН Банка: AKBBBY 21614
Назначение платежа: Сулим Наталье Степановне на лечение сына Сулима Леонида Николаевича.
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Наш земляк прекрасный 19 летний парень нуждается в срочной помощи. Есть 3 дня... Это так мало, но так важно...далее...
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