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Светлана Караскевич: «Главная цель нашей работы – сохранение здоровья и благополучие населения»

14.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

В преддверии Дня медицинского работника в Беларуси помощник врача-гигиениста санитарно-эпидемиологического отдела Хотимского райЦГЭ Светлана Караскевич была отмечена Благодарностью главврача УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ» за достигнутые успехи в работе. Вот уже 3 года Светлана Александровна трудится в Хотимском районном центре гигиены и эпидемиологии. Немало должностей она сменила до этого, но главное, чтобы работа доставляла удовольствие, и тут Светлане Александровне повезло. А вот изменила ли такая должность ее отношение к продуктам питания, узнаем у нее лично.

— Я люблю свою работу, — утверждает Светлана Караскевич. — Она не так заметна для людей, как хотелось бы. Но главное, что она целиком и полностью направлена лишь на сохранение здоровья и благополучие населения. У каждого сотрудника центра своя зона ответственности, моя зона – гигиена питания. К нам часто обращаются люди за помощью, компетентным советом, получением ответов на волнующий их вопрос. И мы, в свою очередь, всегда готовы им помочь разобраться в любой проблеме. Наша специальность отличается большим потоком новой информации, которую нужно изучать и применять на практике. Поэтому не малую часть времени занимает работа с бумагами и изучением новой информации. В нашей работе нельзя стоять на месте, всегда нужно что-то узнавать и чему-то учиться, в этом тоже есть свой плюс. Мое отношение к выбору продуктов питания для себя, в большей степени не изменилось, потому что я всегда очень тщательно подходила к этому вопросу, ведь еще работая в больнице, усвоила, что за сроком годности нужно следить тщательно. Так вышло и с продуктами, я всегда отслеживаю их сроки годности и внешний вид.
Светлана Александровна действительно профессионал своего дела, это становится понятно при первом же общении с ней. Человек, который четко ориентируется в своей специализации, дает моментальный ответ на любой вопрос и всегда открыта для разговора.

Эльмира КАРПОВА.
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В преддверии Дня медицинского работника в Беларуси помощник врача-гигиениста санитарно-эпидемиологического отдела Хотимского райЦГЭ Светлана Караскевич была...
 
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