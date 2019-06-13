Волонтёры Красного Креста провели акцию «Горячее сердце»

Источник материала: Новости Хотимска

В первой половине июня по всей стране проводится информационно-образовательная акция «Всемирный день донора крови» под девизом Всемирной организации здравоохранения: «Подумай о других. Сдай кровь. Поделись жизнью». Только задумайтесь: на 1 января 2018 года в Беларуси насчитывалось около 96 тысяч доноров крови, из них около 65 тысяч — почетные. При этом около 20% всех доноров — люди до 30 лет.

В рамках республиканской акции волонтеры районной организации «Красный Крест» вместе с председателем Екатериной Исаевой также провели районную – под названием «Горячее сердце». Во время акции ребята раздавали буклеты прохожим, призывая не оставаться равнодушными и помогать другим, затем встретились с самыми активными донарами Хотимщины – Витой, Владиславом, Алесей Шедько, Александром Ерёминым, Натальей Напреевой, Светланой Заводевкиной и вручили им памятные сувениры от Красного Креста.

— Сегодня, по статистике, переливание крови проводится каждому третьему жителю на планете. Вопрос нехватки донорской крови с каждым годом становится все острее – люди травмируются, попадают в аварии. Но сдать кровь во имя спасения жизни другого человека решается не каждый. Очень часто люди думают, почему я должен делать это, пусть кто-то другой сдаст кровь за меня. Но это ошибочное мнение, нельзя быть безразличными, стоит задуматься о том, что именно вы можете спасти чью-то жизнь. Ведь, как врач знаю, что иногда бывают случаи, когда кровь нужна достаточно быстро, когда счет идет на секунды. Сама уже будучи студенткой была донором, мои братья и сестры также на протяжении нескольких лет проходят данную процедуру. А уже работая в реанимации, столкнулась с тем, что моя группа крови подошла моему же пациенту.

Могу сказать, что сама процедура довольно проста и безопасна, она занимает всего несколько минут. Стоит помнить, что накануне нельзя пить алкоголь и лекарственные препараты, желательно также выспаться и не курить. Сама процедура сбора крови совершенно безболезненная, она стимулирует организм к воспроизводству крови и ее компонентов. Ошибочно такое мнение, что процедура должна делаться натощак: просто завтрак должен быть правильным, состоящим из углеводов. Мне как врачу, который понимает необходимость данного мероприятия конечно хотелось бы, чтобы люди активнее подключались к сдаче крови, не боялись и помнили: помогая другим, вы спасаете чью-то жизнь! – советует Вита Шедько, врач-реаниматолог-анестезиолог ЦРБ.

Вывод, прозвучавший от врача, действительно заставляет задуматься: каждый может и должен помогать другим, ведь помогая другим, мы, в первую очередь, помогаем себе. Искренне хочется надеятся, что у хотимчан по-настоящему горячие и добрые сердца, и к следующему году количество доноров в нашем районе обязательно увеличится.

Ольга Зайцева