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Брестские теплосети информируют жителей города об отключении горячей воды

14.06.2019 16:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Уважаемые жители и гости города! 

Брестские теплосети информируют жителей города об отключении горячей воды


Брестские тепловые сети информируют потребителей тепловой энергии, что в связи с проведением текущих ремонтов тепловых сетей по графику, согласованному с Брестским горисполкомом, будет отключено горячее водоснабжение с 8.00 17 июня до 17.00 21 июня текущего года в кварталах, ограниченных улицами: К.Маркса, Гоголя, б. Космонавтов, Дзержинского, а также зданиях: ул. Московская, Гаврилова, Орловская, пр. Партизанский.

Брестские тепловые сети приносят свои извинения за причиненные неудобства, связанные с отсутствием горячей воды.

 
 
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  Уважаемые жители и гости города! Брестские тепловые сети информируют потребителей тепловой энергии, что в связи с проведением текущих ремонтов тепловых...
 
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