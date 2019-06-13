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Брестские теплосети информируют жителей города об отключении горячей воды
14.06.2019 16:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Уважаемые жители и гости города!
Брестские тепловые сети приносят свои извинения за причиненные неудобства, связанные с отсутствием горячей воды.
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Уважаемые жители и гости города! Брестские тепловые сети информируют потребителей тепловой энергии, что в связи с проведением текущих ремонтов тепловых...
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