Брестские теплосети информируют жителей города об отключении горячей воды

Источник материала: Виртуальный Брест

Уважаемые жители и гости города!







Брестские тепловые сети информируют потребителей тепловой энергии, что в связи с проведением текущих ремонтов тепловых сетей по графику, согласованному с Брестским горисполкомом, будет отключено горячее водоснабжение с 8.00 17 июня до 17.00 21 июня текущего года в кварталах, ограниченных улицами: К.Маркса, Гоголя, б. Космонавтов, Дзержинского, а также зданиях: ул. Московская, Гаврилова, Орловская, пр. Партизанский.

Брестские тепловые сети приносят свои извинения за причиненные неудобства, связанные с отсутствием горячей воды.