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В Брестской области более 40% донаций крови проводится безвозмездно

14.06.2019 16:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области в январе-мае проведено более 12,5 тыс. донаций крови, из них 40,9% - безвозмездно. Об этом сегодня сообщил журналистам начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Виктор Михаловский во время акции по безвозмездному донорству, передает корреспондент БЕЛТА.

В Брестской области более 40% донаций крови проводится безвозмездно

"Область занимает лидирующие позиции в республике по безвозмездному донорству. Когда в 2016 году мы начали проводить акцию "Безвозмездное донорство начинается с меня", безвозмездных кроводач было почти 13%. В 2018-м достигли 39,9%. За пять месяцев текущего года у нас проведено 5132 безвозмездные кроводачи - почти 41% от общего количества. Сэкономленные средства направляем на закупку оборудования, чтобы улучшить медицинскую помощь жителям области", - подчеркнул Виктор Михаловский.

В прошлом году безвозмездные донации крови позволили региону сэкономить Br881 тыс. (на треть больше по сравнению с 2017-м). За счет этих средств для областной станции крови приобретены биохимический анализатор и рефрижераторная центрифуга, для других медучреждений - два аппарата УЗИ, 15 гемодинамических мониторов, семь аппаратов искусственной вентиляции легких, три оптических топографа для диагностики нарушений осанки у детей. "В этом году уже сэкономили Br310,5 тыс., планируем за эти деньги купить три портативных УЗИ-аппарата для Бреста, Барановичей и Пинска. Они будут использоваться при обследовании пациентов при выездах в районы. Также в этом году планируем приобрести эндоскопическое оборудование", - сказал начальник облздрава.

Виктор Михаловский - донор со стажем, он регулярно участвует в акциях по безвозмездной сдаче крови. Инициативу также поддержали заместитель председателя Брестского облисполкома Геннадий Борисюк, главный врач областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Елена Ильяшева. Вице-губернатор подчеркнул, что быть донором - благородное дело. "Сдать кровь - значит, помочь нуждающимся людям, спасти чью-то жизнь, что без сомнения очень важно и нужно. Отрадно, что Брестская область в таком вопросе занимает активную позицию", - подчеркнул он.

Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. В республике к этой дате проходит широкомасштабная акция по безвозмездной сдаче крови под девизом "У Беларусі добрае сэрца".

 
Теги: Брест
 
 
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  В Брестской области в январе-мае проведено более 12,5 тыс. донаций крови, из них 40,9% - безвозмездно. Об этом сегодня сообщил журналистам начальник главного...
 
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