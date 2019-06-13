Свыше 1900 банок жевательного табака житель Каменецкого района сокрыл в тайнике своего автомобиля

Источник материала: Виртуальный Брест

Житель Каменецкого района пытался переместить через границу в тайнике, который оборудовал в своем автомобиле, крупную партию некурительных табачных изделий.





30-летний гражданин возвращался из Польши на автомобиле марки MERCEDES-BENZVANEO. При пересечении границы в пункте пропуска «Песчатка» он выбрал для движения «зеленый» коридор, заявив тем самым об отсутствии товаров для личного пользования, которые подлежат декларированию.

Во время проведения таможенного контроля брестские таможенники обнаружили тайник в транспортном средстве, представлявший собой двойное дно в автомобиле.





В пустотелом пространстве находилось 1920 банок жевательного табака (снюса) стоимостью более 19 тысяч рублей.









Товар и автомобиль 2002 года выпуска стоимостью 8 500 рублей изъяты таможней до решения суда.













В отношении гражданина начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 16.10 КоАП Республики Беларусь. За перевозку, пересылку, приобретение, хранение некурительных табачных изделий, предназначенных для сосания и (или) жевания, в количестве, превышающем 50 граммов, предусмотрено наложение штрафа в размере от 10 до 40 базовых величин, а также возможна конфискация товара и автомобиля как средства совершения правонарушения.