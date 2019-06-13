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Свыше 1900 банок жевательного табака житель Каменецкого района сокрыл в тайнике своего автомобиля

14.06.2019 16:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Житель Каменецкого района пытался переместить через границу в тайнике, который оборудовал в своем автомобиле, крупную партию некурительных табачных изделий.

Свыше 1900 банок жевательного табака житель Каменецкого района сокрыл в тайнике своего автомобиля

30-летний гражданин возвращался из Польши на автомобиле марки MERCEDES-BENZVANEO. При пересечении границы в пункте пропуска «Песчатка» он выбрал для движения «зеленый» коридор, заявив тем самым об отсутствии товаров для личного пользования, которые подлежат декларированию. 

Во время проведения таможенного контроля брестские таможенники обнаружили тайник в транспортном средстве, представлявший собой двойное дно в автомобиле. 

Свыше 1900 банок жевательного табака житель Каменецкого района сокрыл в тайнике своего автомобиля

В пустотелом пространстве находилось 1920 банок жевательного табака (снюса) стоимостью более 19 тысяч рублей.

Свыше 1900 банок жевательного табака житель Каменецкого района сокрыл в тайнике своего автомобиля

Свыше 1900 банок жевательного табака житель Каменецкого района сокрыл в тайнике своего автомобиля

Товар и автомобиль 2002 года выпуска стоимостью 8 500 рублей изъяты таможней до решения суда.

Свыше 1900 банок жевательного табака житель Каменецкого района сокрыл в тайнике своего автомобиля

Свыше 1900 банок жевательного табака житель Каменецкого района сокрыл в тайнике своего автомобиля

Свыше 1900 банок жевательного табака житель Каменецкого района сокрыл в тайнике своего автомобиля

В отношении гражданина начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 16.10 КоАП Республики Беларусь. За перевозку, пересылку, приобретение, хранение некурительных табачных изделий, предназначенных для сосания и (или) жевания, в количестве, превышающем 50 граммов, предусмотрено наложение штрафа в размере от 10 до 40 базовых величин, а также возможна конфискация товара и автомобиля как средства совершения правонарушения. 

 
 
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  Житель Каменецкого района пытался переместить через границу в тайнике, который оборудовал в своем автомобиле, крупную партию некурительных табачных изделий. ...
 
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